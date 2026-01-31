Бойко Борисов, който вчера и днес участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.
"По време на Срещата на върха на ЕНП в Загреб благодарих на всички колеги за помощта им за приемането на България в Еврозоната и Шенген", каза той. Той сподели, че е провел срещи с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО", каза той.
"Декларациите, които подписахме, са декларации срещу административния натиск и бюрокрацията в Европейския съюз, също и за това как да ускорим иновациите и да разширим търговските възможности пред Съюза". Борисов отбеляза, че тази седмица Европейският съюз е показал голямо единство и голяма сила.
"Както винаги съм казвал - влизането в еврозоната и в Шенген, поставят България на масата, където се взимат решения. Голяма гордост за България представлява и изкуственият интелект".
Бойко Борисов: Интересът към България е огромен!
