Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи по отношение на нарастващото напрежение в Близкия Изток. 

"Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа. Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ", написа Борисов. 