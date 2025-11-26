Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността. Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае. Tова заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на предложението между първо и второ четене на бюджета- държавата да има опцията да купи активите на "Лукойл" в България през Българската банка за развитие, за което се заделят допълнителни 2 млрд. евро държавни гаранции, предаде репортер на "Фокус". 

По отношение на протеста, организиран от ПП-ДБ срещу Бюджет 2026 година, който ще се проведе довечера пред Народното събрание, Борисов заяви: 

"Протестите показват, че има демокрация, защото в много държави няма. В държави, които Румен Радев харесва, демокрация няма. Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане".

Борисов заяви, че България е с най-ниските данъци и осигуровки. По отношение на предложението единственото хазартно държавно сдружение, което има право да организира лотарийни игри след промените в Закона за хазарта от 2020 г. – Българският, да бъде дадено на концесия за срок не по-малък от 15 години, лидерът на ГЕРБ заяви, че подкрепя такова предложение. 

"Приходите в частните и в държавния хазартен играч са с голяма разлика. Концесия означава, че имаме права да я проведем, тогава се явяват всички, които искат да участват. И когато се обяви, че концесионната такса, само тя, е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото – двойно по-големи пари ще влязат в спорта – при щангисти, при футболисти и както си ги разпредели спортното министерство", каза той. 

Борисов увери, че разговорите за нов състав на ВСС са започнали. 

 