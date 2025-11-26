Бойко Борисов по отношение на предложението между първо и второ четене на бюджета- държавата да има опцията да купи активите на "Лукойл" в България през Българската банка за развитие, за което се заделят допълнителни 2 млрд. евро държавни гаранции, предаде репортер на "Фокус".
По отношение на протеста, организиран от ПП-ДБ срещу Бюджет 2026 година, който ще се проведе довечера пред Народното събрание, Борисов заяви:
"Протестите показват, че има демокрация, защото в много държави няма. В държави, които Румен Радев харесва, демокрация няма. Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане".
Борисов заяви, че България е с най-ниските данъци и осигуровки. По отношение на предложението единственото хазартно държавно сдружение, което има право да организира лотарийни игри след промените в Закона за хазарта от 2020 г. – Българският, да бъде дадено на концесия за срок не по-малък от 15 години, лидерът на ГЕРБ заяви, че подкрепя такова предложение.
"Приходите в частните и в държавния хазартен играч са с голяма разлика. Концесия означава, че имаме права да я проведем, тогава се явяват всички, които искат да участват. И когато се обяви, че концесионната такса, само тя, е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото – двойно по-големи пари ще влязат в спорта – при щангисти, при футболисти и както си ги разпредели спортното министерство", каза той.
Борисов увери, че разговорите за нов състав на ВСС са започнали.
Бойко Борисов: Колкото и да се пънат - ще ги вкарам в еврозоната
