ГЕРБ няма да работи с никого, няма да се коалираме с други. Това заяви лидерът на ГЕРБ ГЕРБ Бойко Борисов, който упражни правото си на вот в 78 СОУ “Христо Смирненски". Той гласува с хартиена бюлетина, предаде репортер на ФОКУС.

"Според мен малък е шансът за съставяне на правителство след тези избори. В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има проблем с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?“, попита Борисов. Нашите РИК-ове и СИК-ове ни звънят и казват какво е положението.

“Ала-бала“-та с машините сме я чували, добави Борисов.

На въпрос как оценява работата на МВР в битката с купения вот той заяви:

“Когато се прави голям обир, винаги полицаите се пращат на друго място. Когато се подготвя голяма кражба на вота, полицаите се пращат при кметове или кандидат-депутати, за да ги предупреждават. А в същото време закараха компрометирани бюлетини в Шумен и Добрич. Добре, че ги видяхме“, каза още Борисов. Лидерът на ГЕРБ заяви, че външната политика на партията е ясна: Пълна подкрепа за Украйна “Ще бъдем конструктивна опозиция, ако не сме първа политическа сила. Призовавам всички да гласуват -глас народен, глас Божи“, заключи партийният лидер.