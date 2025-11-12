Сподели close
А кога ще върне закона или ще го пусне? Това е неговата роля единствена- да сложи вето и да го пусне, а не да дава съвети. Аз знам защо го е пуснал, защото се е подразнил от едно писмо, което поверително му изпратиха, там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството. Това каза в отговор лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на президента Румен Радев, който по-рано отправи критики към правителството заради приетия закон от НС за особен управител на рафинерията "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".

Борисов призова Радев: "Нека се произнесе сега, а не в последния ден".

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК и с министерството на енергетиката на САЩ. Ако пусне Закона или сложи вето - да го преодолеем", каза още Борисов. По думи на лидера на ГЕРБ в писмото се казва, че всички процедури са направени, но България има още една процедура - ветото на президента. 

Лидерът на ГЕРБ увери, че държавата има запаси на бензин за 6 месеца, а на дизел за 4 месеца. По думите му особеният управител вече е избран - българин, одобрен от министерството на енергетиката на САЩ.

"Нито Делян Пеевски, нито Асен Василев и Кирил Петков няма да вземат рафинерията "Лукойл", каза Борисов и допълни: 

"След три години никакви плащания, един провален ПВУ, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ. От нула пари, вчера българите са получили близо 1 млрд. в сметките", допълни Борисов по темата за ПВУ.

"Фокус" припомня, че вчера Европейската комисия изплати 438,6 милиона евро на България по Механизма за възстановяване и устойчивост. 