Бойко Борисов на президента Румен Радев, който по-рано отправи критики към правителството заради приетия закон от НС за особен управител на рафинерията "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
Борисов призова Радев: "Нека се произнесе сега, а не в последния ден".
"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК и с министерството на енергетиката на САЩ. Ако пусне Закона или сложи вето - да го преодолеем", каза още Борисов. По думи на лидера на ГЕРБ в писмото се казва, че всички процедури са направени, но България има още една процедура - ветото на президента.
Лидерът на ГЕРБ увери, че държавата има запаси на бензин за 6 месеца, а на дизел за 4 месеца. По думите му особеният управител вече е избран - българин, одобрен от министерството на енергетиката на САЩ.
"Нито Делян Пеевски, нито Асен Василев и Кирил Петков няма да вземат рафинерията "Лукойл", каза Борисов и допълни:
"След три години никакви плащания, един провален ПВУ, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ. От нула пари, вчера българите са получили близо 1 млрд. в сметките", допълни Борисов по темата за ПВУ.
"Фокус" припомня, че вчера Европейската комисия изплати 438,6 милиона евро на България по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Бойко Борисов: Особеният управител на Лукойл вече е избран, българин, одобрен е от САЩ
