Бойко Борисов относно Бюджет 2026. Днес депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, а утре големия бюджет, предаде репортер на "Фокус".
Борисов уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.
"Сутринта разговарях с колегите от другите партии. Ще се направи ССУ. Ще чуем и ИТН, БСП вече се изявиха. И ще вземем общо решение",
"Толкова щедър бюджет никога не е имало", защити Борисов план-сметката.
Във връзка с твърденията на председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че Борисов е имал "тайна закуска в Банкя" с Румен Спецов и Валентин Златев, той заяви:
"Който ме познава, знае, че аз не закусвам и не обядвам. Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имало такава среща. Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща- такива ревизии ми е сътворявал, но не мога да си кривя душата, че не бе добър шеф на НАП. Асен Василев ме увери, че това е най-добрият шеф на НАП".
Европейското законодателство е прието. България е член на еврозоната от 1 януари. Тази тема е приключена, коментира Борисов във връзка с искането на "Възраждане" да се проведе референдум за еврото.
Бойко Борисов: Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бедните
