Е, както казва народът- всяка зло за добро. Днес референдума на Румен Радев срещу еврото мощно, подкрепян от проруските партии, не мина. И не мина как?- Благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "ДПС-Ново Начало". Това заяви във видео обръщение в Instagram лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Това е второто видео на лидера на ГЕРБ в тази платформа. 

"Аз мисля, че скоро нашите младежи трябва да разберат как се стигна до "годежа", сватбата и как направихме сглобката- трябва да го знаят", заключи загадъчно Борисов.