Солниците в Провадия постепенно се превръщат в място, където историята оживява пред очите на посетителите. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя профил във Facebook.

"Археологическите открития разкриват колко важна е била солта, как е била използвана за валута сред древните хора и как около нейния добив се е развила една от най-ранните общности в Европа", посочва той.

Борисов отбелязва, че усилията са насочени не само към археологическите проучвания, но и към по-доброто представяне на обекта за посетителите. "Когато създаваме условия повече хора да видят такива места, ние показваме, че България е страната с древна история, която заслужава да бъде видяна от света", допълва той.

Все повече туристи посещават солниците, за да се докоснат до едно от най-древните места на цивилизация на континента и да се запознаят със значението на солта за живота и търговията в древността.