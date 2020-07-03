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|Áîéêî Áîðèñîâ: Òðÿáâà äà ñìå ïîäãîòâåíè çà âúçìîæíî íàé-òåæêî ðàçâèòèå íà ñèòóàöèÿòà!
Íà ðàçãîâîðà ïðèñúñòâàõà ñúùî ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ è ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà Åìèë Êàðàíèêîëîâ.
Ìèíèñòúð Àíàíèåâ äîêëàäâà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å íà íàñðî÷åíà ñðåùà ñ Áúëãàðñêèÿ ëåêàðñêè ñúþç ùå áúäå äèñêóòèðàíà êîðåêöèÿ íà öåíàòà íà êëèíè÷íàòà ïúòåêà çà COVID-19, òàêà ÷å ôèíàíñèðàíåòî é äà å àäåêâàòíî íà ïîëàãàíèòå ãðèæè îò ìåäèöèíñêèòå åêèïè. Ùå áúäå îáñúäåíà ñúùî è âúçìîæíîñòòà öåíèòå íà âñè÷êè êëèíè÷íè ïúòåêè äà áúäàò çàâèøåíè ñ òàêàâà ñóìà, ÷å ñ íåÿ äà ìîæå äà ñå ïîêðèâà âõîäÿùèÿò òåñò çà êîðîíàâèðóñà íà ïàöèåíòèòå ïðè ïîñòúïâàíå â áîëíèöà, íåçàâèñèìî ñ êàêâî çàáîëÿâàíå, à íå äà å çà ñìåòêà íà áîëíèÿ èëè íà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ.
"Çàñèëâàìå ãîòîâíîñòòà íà áîëíèöèòå çà ëå÷åíèå íà áúëãàðèòå ñ êîðîíàâèðóñ. Òðÿáâà äà ñâèêíåì äà æèâååì ñ íîâàòà áîëåñò è äà ñìå ïîäãîòâåíè çà âúçìîæíî íàé-òåæêîòî ðàçâèòèå íà ñèòóàöèÿòà", çàÿâè ïî âðåìå íà ñðåùàòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ.
Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð è íà ùàáà äà ïðîäúëæàò èçêëþ÷èòåëíî âíèìàòåëíî äà ñëåäÿò è àíàëèçèðàò äàííèòå íà çàáîëåâàåìîñòòà ó íàñ ñ öåë âúçìîæíî íàé-äîáðà ðåàêöèÿ íà çäðàâíàòà íè ñèñòåìà çà îïàçâàíå íà çäðàâåòî è æèâîòà íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.
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12:59 / 01.07.2020
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11:41 / 01.07.2020
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