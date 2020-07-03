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Áîéêî Áîðèñîâ: Òðÿáâà äà ñìå ïîäãîòâåíè çà âúçìîæíî íàé-òåæêî ðàçâèòèå íà ñèòóàöèÿòà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:55 / 03.07.2020Êîìåíòàðè (10)266
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Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ïðîâåäå ðàáîòíà ñðåùà ñ Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, íà êîÿòî áå îáñúäåíà àêòóàëíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ è ìåðêèòå çà ïîääúðæàíå íà ãîòîâíîñòòà íà áîëíèöèòå äà ïðèåìàò è ëåêóâàò ïàöèåíòè ñ íîâèÿ âèðóñ.

Íà ðàçãîâîðà ïðèñúñòâàõà ñúùî ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ è ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà Åìèë Êàðàíèêîëîâ.

Ìèíèñòúð Àíàíèåâ äîêëàäâà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å íà íàñðî÷åíà ñðåùà ñ Áúëãàðñêèÿ ëåêàðñêè ñúþç ùå áúäå äèñêóòèðàíà êîðåêöèÿ íà öåíàòà íà êëèíè÷íàòà ïúòåêà çà COVID-19, òàêà ÷å ôèíàíñèðàíåòî é äà å àäåêâàòíî íà ïîëàãàíèòå ãðèæè îò ìåäèöèíñêèòå åêèïè. Ùå áúäå îáñúäåíà ñúùî è âúçìîæíîñòòà öåíèòå íà âñè÷êè êëèíè÷íè ïúòåêè äà áúäàò çàâèøåíè ñ òàêàâà ñóìà, ÷å ñ íåÿ äà ìîæå äà ñå ïîêðèâà âõîäÿùèÿò òåñò çà êîðîíàâèðóñà íà ïàöèåíòèòå ïðè ïîñòúïâàíå â áîëíèöà, íåçàâèñèìî ñ êàêâî çàáîëÿâàíå, à íå äà å çà ñìåòêà íà áîëíèÿ èëè íà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ.

"Çàñèëâàìå ãîòîâíîñòòà íà áîëíèöèòå çà ëå÷åíèå íà áúëãàðèòå ñ êîðîíàâèðóñ. Òðÿáâà äà ñâèêíåì äà æèâååì ñ íîâàòà áîëåñò è äà ñìå ïîäãîòâåíè çà âúçìîæíî íàé-òåæêîòî ðàçâèòèå íà ñèòóàöèÿòà", çàÿâè ïî âðåìå íà ñðåùàòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ.

Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð è íà ùàáà äà ïðîäúëæàò èçêëþ÷èòåëíî âíèìàòåëíî äà ñëåäÿò è àíàëèçèðàò äàííèòå íà çàáîëåâàåìîñòòà ó íàñ ñ öåë âúçìîæíî íàé-äîáðà ðåàêöèÿ íà çäðàâíàòà íè ñèñòåìà çà îïàçâàíå íà çäðàâåòî è æèâîòà íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4191
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Äà , è àç ñúì ñå ïîòãîòâèë ñ àãíå è 30 êèëà ðàêèÿ, ñàìî ïîäàâàé îñòàâê. À îòâîðèø óñòà çà êàìèîíè, òðóïîâå è õëàäèëíè êàìåðè ïàê øå òè íàïúëíÿò óñòàòà ñ ëéíà.
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Ìè äàâàé äå íàðåæäàé ñå íà îïàøêà, ÷å ùå èçêóïÿò êàìèîíèòå è ÷óâàëèòå, íàïðàâî ñ õëàäèëíè êàìèîíè ÷å â òàÿ æåãà äîäå íà ïðåêàðàò ùå ñà âìèðèøåì.
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Äàâàé, Áîöå ø***é áúëãàðèòå ñ 200, òå ñà ïðîñòè. Óæ îò òåá çàâèñåõà è ìåðêèòå è ñïàçâàíåòî èì, àìà òå ùå çàáðàâÿò, ÷å å áèëî òàêà è ùå îáâèíÿâàò íÿêîé äðóã. Ïðàâè êàêâîòî ñè èñêàø Áîéêî, íàðîäà îñâåí, ÷å å òâîé ùå òå òúðïè, íåçàâèñèìî êàêâî ìó ïðè÷èíÿâàø. Íÿìàé ìèëîñò - ø***é çäðàâî
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ìëàäè õîðà ñà ñðåä íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, ñðåä òÿõ è äåòå
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