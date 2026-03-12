Сподели close
За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивата и цените им ще бъдат нaред. След като близо 20 барела преминават през Иран, това със сигурност ще наруши веригите на доставките. Ако войната продължи по-дълго, светът ще забуксува. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод възможната криза с горивата пред Кристина Патрашкова. Интервюто е публикувано в YouTube канала на журиналиста.

"Моите притесения са, че тази война ще продължи по-дълго, отколкото очакваме", каза още той.  

"Темата е много сериозна, а аз съм единствия, който е бил на официално посещение в Иран. Иран има история с България и е много важно какво ще се случи тези седмици", отбеляза той.

"Не са ни свалили, ние си тръгнахме, зада има спокойствие. Властта се дава от Бога и от народа.Колкото и хиляди да има на площада, на изборите гласуват милиони българи – от тях зависи кой да управлява държавата. На най-младите българи бих казал, че единствено ГЕРБ гарантира стабилност. Ние построихме метрото, ние направихме така, че Черно море да бъде чисто. Ние ги вкарахме в Шенген и в еврозоната, за да пътуват по света спокойно", коментира Борисов.