Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на партията.
Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза. В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.
В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.
Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.
Бойко Борисов на срещата на върха на ЕНП в Загреб
© Булфото
Още от категорията
/
Румен Радев: Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"
08:26
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
29.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
На първо четене в зала: Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зафиров обяви, че няма да участва в парламентарните листи на БСП ...
20:28 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
20:09 / 29.01.2026
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" ...
20:08 / 29.01.2026
Значителни количества дъжд по Черноморието в следващите 24 часа
19:32 / 29.01.2026
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
18:58 / 29.01.2026
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурнос...
18:01 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.