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Áîéêî Áîðèñîâ ñå èçãàâðè ñ BTV, íàðå÷å ÿ "Áîæêîâ TV"
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:51 / 16.05.2020Êîìåíòàðè (5)368
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Áîéêî Áîðèñîâ áóêâàëíî ñå èçãàâðè ñ BTV, íàðè÷àéêè ÿ "Áîæêîâ TV". Òîâà ñòàíà ïî âðåìå íà èíñïåêöèÿòà íà èíòåðêîíåêòîðà Ãúðöèÿ-Áúëãàðèÿ çàåäíî ñ ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà Òåìåíóæêà Ïåòêîâà.

Ðåïîðòåðêà íà òåëåâèçèÿòà íà íÿêîëêî ïúòè ïîïèòà ïðåìèåðà êàêâî ùå ïðàâè ñ àêöèèòå íà Ëåâñêè, êîèòî ïî-ðàíî òàçè ñåäìèöà Âàñèë Áîæêîâ ìó äæèðîñà. Â åäèí ìîìåíò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ñå îáúðíà êúì æóðíàëèñòêàòà ñ äóìèòå: "Ãîñïîæî, íÿìà íà "Áîæêîâ TV" äà ñå õâàíà íà âúïðîñèòå, èçâèíÿâàì ñå".

"Íàñèëà ìîæå äà âçåìåø, íî íàñèëà íå ìîæå äà äàäåø. Òîâà áåøå ïîäèãðàâêà è å ÿñíà öåëòà. Íÿìà äà ïðåõâúðëÿì íèùî. Íèêîé íå ìå å ïèòàë. Òåçè àêöèè íå ñà íà ìîå èìå. Íå çíàì êîé êàêâî å ïîäïèñâàë íÿêúäå è íå ñúì äàë ñúãëàñèå, íèòî íÿêîé ìå å èíôîðìèðàë. Íå ìå èíòåðåñóâà êàêâî å íàïðàâåíî. Àêî òàêà êàçâà çàêîíúò, òîâà å íàïðàâåíî óìèøëåíî. Ïî÷èòàòåëèòå íà Ëåâñêè äà òúðñÿò òîçè, êîéòî ãî å íàïðàâèë. Íÿìà äà ìå âêàðàò â òàçè èãðà.

Àìè òî âñÿêà ôèðìà â ëèêâèäàöèÿ óòðå ìîæå äà ñè äæèðîñà íà ìîå èìå. Íÿìà äà ó÷àñòâàì â òîâà", êàòåãîðè÷åí áå Áîðèñîâ. Ïðåìèåðúò çàÿâè, ÷å ïîâå÷å íÿìà äà êîìåíòèðà. "Áîæêîâ íå ìå êàñàå. Íå èñêàì äà ñå çàìåñâàì â òàçè òåìà. Èìà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ. Ïðåäè òîâà òîé áåøå áèçíåñìåí è ñìå ñå ñðåùàëè êàòî ñ âñåêè áèçíåñìåí. Êîãàòî íåãîâèòå ñúäðóæíèöè èçíåñîõà òåçè ñèãíàëè, âèäÿõòå, ÷å îðãàíèòå ñè äåéñòâàò. Ìåí ïîâå÷å ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ìå êàñàå", îòñå÷å Áîðèñîâ.




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Sergey Kamberov ÅÄÈÍ ÎÒ ÒÓËÓÏÈÒÅ.....Sergey Kamberov äóìàòà å Brexit---Brexit ( / á R É› ê è Éª ò , á R É› É¡ Z Éª ò / ; [1] íà êóôàð íà "British" è "èçõîä")ðŸ˜‰
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Íå çíàì äàëè å âúçìîæíî ïðåìèåðúò äà å ñîáñòâåíèê íà ôóòáîëåí êëóá, ìàêàð è ñàìî çà ñåäåì äåíà, êîëêîòî âå÷å ìèíàõà. Àêî ñåãà òîé ãè ïðåõâúðëè íà Íàñêî Ñèðàêîâ, ìîæå äà ñå îêàæå, ÷å ñ åäíî äåéñòâèå ñà óÿçâåíè êàêòî òîé, ÷å å ïðèòåæàâàë íåïðàâîìåðíî òúðãîâñêî äðóæåñòâî, ïî çàêîíà çà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë, òàêà è ôóòáîëíèÿò êëóá, ïî ñïîðòíîòî çàêîíîäàòåëñòâî çà çàáðàíà çà äúðæàâíà íàìåñà, äîêîëêîòî ïðèòåæàâàíåòî ìîæå äà ñå ïðèåìå êàòî íàìåñà. Íå çíàì è äàëè ñàìî ñïîðåä áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî âñåêè ìîæå äà îñúìíå ñ àêöèè íà ñâîå èìå íà íÿêîÿ ôèðìà ñ äúëãîâå è äàëè å âúçìîæíî äà íå ðàçáåðå çàòîâà, äîêàòî ñå ïîÿâÿò êîëåêòîðèòå, äà ñè ñúáèðàò çàäúëæåíèÿòà! Â òîçè ñëó÷àé àç ñúì ïî÷òè óáåäåí, ÷å àêöèèòå íå ñà áèëè â Äóáàé è ïîäïèñúò íà Ïîïîâ íå å àâòåíòè÷åí.
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Âñè÷êèòå êðåäèòíè ìèëèîíåðè â Áúëãàðèÿ ñè íàïàçàðóâàõà òåëåâèçèè...!! Æóðíàëèñòèêàòà áèëà "áåçïðèñòðàñòíà" , " íåçàâèñèìà" è íå çíàì îùå êàêâè ñå íàðè÷àò...!!!??
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:37 / 15.05.2020
Âàðíåíåö çàãèíà â çëîâåùà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Îáðî÷èùå - Êè÷åâî
10:34 / 14.05.2020
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11:59 / 15.05.2020
Ñëåä àòàêèòå îò ïðîêóðàòóðàòà âúâ Âàðíà, “Âúçðàæäàíå" òðúãíà äà ñâàëÿ ïðàâèòåëñòâîòî
13:38 / 14.05.2020
Ïîëèöåéñêè àâòîìîáèë ñå ïðåîáúðíà íà ïúòÿ Äîáðè÷ - Âàðíà
15:59 / 14.05.2020
Åêøúí âúâ "Âëàäèñëàâîâî": Áîé è èçñòðåëè âúâ âúçäóõà êðàé õðàíèòåëåí ìàãàçèí
16:55 / 15.05.2020
Ìèíèñòúð Àíãåëêîâà ñ âàæíè íîâèíè îò Âàðíà çà ñïàñåíèåòî íà òóðèçìà
18:13 / 14.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
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