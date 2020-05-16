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|Áîéêî Áîðèñîâ ñå èçãàâðè ñ BTV, íàðå÷å ÿ "Áîæêîâ TV"
Ðåïîðòåðêà íà òåëåâèçèÿòà íà íÿêîëêî ïúòè ïîïèòà ïðåìèåðà êàêâî ùå ïðàâè ñ àêöèèòå íà Ëåâñêè, êîèòî ïî-ðàíî òàçè ñåäìèöà Âàñèë Áîæêîâ ìó äæèðîñà. Â åäèí ìîìåíò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ñå îáúðíà êúì æóðíàëèñòêàòà ñ äóìèòå: "Ãîñïîæî, íÿìà íà "Áîæêîâ TV" äà ñå õâàíà íà âúïðîñèòå, èçâèíÿâàì ñå".
"Íàñèëà ìîæå äà âçåìåø, íî íàñèëà íå ìîæå äà äàäåø. Òîâà áåøå ïîäèãðàâêà è å ÿñíà öåëòà. Íÿìà äà ïðåõâúðëÿì íèùî. Íèêîé íå ìå å ïèòàë. Òåçè àêöèè íå ñà íà ìîå èìå. Íå çíàì êîé êàêâî å ïîäïèñâàë íÿêúäå è íå ñúì äàë ñúãëàñèå, íèòî íÿêîé ìå å èíôîðìèðàë. Íå ìå èíòåðåñóâà êàêâî å íàïðàâåíî. Àêî òàêà êàçâà çàêîíúò, òîâà å íàïðàâåíî óìèøëåíî. Ïî÷èòàòåëèòå íà Ëåâñêè äà òúðñÿò òîçè, êîéòî ãî å íàïðàâèë. Íÿìà äà ìå âêàðàò â òàçè èãðà.
Àìè òî âñÿêà ôèðìà â ëèêâèäàöèÿ óòðå ìîæå äà ñè äæèðîñà íà ìîå èìå. Íÿìà äà ó÷àñòâàì â òîâà", êàòåãîðè÷åí áå Áîðèñîâ. Ïðåìèåðúò çàÿâè, ÷å ïîâå÷å íÿìà äà êîìåíòèðà. "Áîæêîâ íå ìå êàñàå. Íå èñêàì äà ñå çàìåñâàì â òàçè òåìà. Èìà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ. Ïðåäè òîâà òîé áåøå áèçíåñìåí è ñìå ñå ñðåùàëè êàòî ñ âñåêè áèçíåñìåí. Êîãàòî íåãîâèòå ñúäðóæíèöè èçíåñîõà òåçè ñèãíàëè, âèäÿõòå, ÷å îðãàíèòå ñè äåéñòâàò. Ìåí ïîâå÷å ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ìå êàñàå", îòñå÷å Áîðèñîâ.
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È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:37 / 15.05.2020
Âàðíåíåö çàãèíà â çëîâåùà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Îáðî÷èùå - Êè÷åâî
10:34 / 14.05.2020
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15:59 / 14.05.2020
Ìèíèñòúð Àíãåëêîâà ñ âàæíè íîâèíè îò Âàðíà çà ñïàñåíèåòî íà òóðèçìà
18:13 / 14.05.2020
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