ЗАРЕЖДАНЕ...
Бойко Борисов за "Лукойл": Аз бях информиран какво ще стане, изпреварихме събитията
©
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на наложените санкции от САЩ и Великобритания срещу "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
"Говорихме с финансовия министър и шефа на БНБ да проследят нещата внимателно, защото можем да останем без гориво в един момент, да стане ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен , коментира още лидерът на ГЕРБ.
"Ние сме готови с второ четене на законопроекта да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни", допълни лидера на ГЕРБ.
Той коментира и острите изказвания на опозицията относно отношенията между ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало", след като вчера двете партии се разбраха правителството да продължи работа с подкрепата на партията на Пеевски. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление
"От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както ме виждате съм цял", каза той.
Още по темата
/
Енергиен експерт: България незабавно трябва да поеме "Лукойл Нефтохим Бургас" под държавен контрол, за да осигури сигурността на доставките на петрол!
11:30
Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
10:38
КЗК: Издадохме решение, с което обвиняваме "Лукойл България" в изкривяване на пазара на бензин и дизел
19.07
"Лукойл" и дерогацията - отново на дневен ред в парламента, ключови лидери си размениха остри реплики
20.02
Експерт: При евентуална продажба на "Лукойл Нефтохим Бургас" трябва да бъде ясно, че рафинерията ще продължи да работи
18.02
Още от категорията
/
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
18.10
В полза на български и чуждестранни инвеститори: Създадоха първата Интерактивна инвестиционна карта на България
17.10
Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи от 110 държави, сред тях и българи
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник...
19:13 / 22.10.2025
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен...
22:47 / 22.10.2025
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на ...
21:23 / 22.10.2025
Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-1...
17:07 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.