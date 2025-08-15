ЗАРЕЖДАНЕ...
Бойко Найденов за "Наглите": Най-малко вероятно е да са отвлечени
© bTV
За две години "Наглите" искат откуп от общо около 45 000 000 евро. Вземат – 3 081 000 евро.
"За мен най-малко вероятна е версията да са отвлечени. Аз съм имал разговори с един от лицата от групата дали се страхува от отмъщение. Той каза: Не, защото иначе те ще се превърнат в такива като нас - престъпници, или ще станат зависими от лицата, на които са платили", зави Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и част от специалната група, която МВР и прокуратурата създават, за да разследват "Наглите".
Той описа престъпниците от групата като хора без морални граници. Според него има вероятност да се укрили изчезналите.
"Ако са заделили парите, взети от жертвите, а става дума за 3 милиона евро, може и да са се укрили. Но има и нещо друго те в самата група се избиваха, така че и това е възможно. Тези хора са бивши автокрадци, свиканли да крадат автомобили и да получават откупи от собствениците. Укриваха се добре от евентуални проследяване при получаване на откупа", каза още Найденов.
Той уточни, че така и не са успели да стигнат до този, който е поръчвал отвличанията.
"Кой поръчваше и работеше не можехме да установим и да закрепим връзките и контактите в миналото. Имахме оперативни данни кой стои зад цялата история, но нямахме фактите и го оставихме на страна. Става дума за човек, който не е между живите", посочи Найденов.
Още по темата
/
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
14.08
Още от категорията
/
"Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители": Шкварек с коментар за жестоката катастрофа в София
14:54
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
13:22
Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
10:56
ЕЦТП: Незабавно разкриване на данните за обучение на шофьора, причинил катастрофата с автобус в столицата
10:35
Мъж за пожара край Тутракан: Най-вероятно е умишлено! Печка сама да се запали не съм видял досега
14.08
Съдът наложи 50 000 лв. гаранция на Николай Перчемлиев, под чиято ферма бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.