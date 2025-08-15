Трима от "Наглите" изчезнаха в неделя. Това са Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Сигналът го подават техни близки, според публичните твърдения - открити са автомобилите и телефоните им.За две години "Наглите" искат откуп от общо около 45 000 000 евро. Вземат – 3 081 000 евро."За мен най-малко вероятна е версията да са отвлечени. Аз съм имал разговори с един от лицата от групата дали се страхува от отмъщение. Той каза: Не, защото иначе те ще се превърнат в такива като нас - престъпници, или ще станат зависими от лицата, на които са платили", зави Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и част от специалната група, която МВР и прокуратурата създават, за да разследват "Наглите".Той описа престъпниците от групата като хора без морални граници. Според него има вероятност да се укрили изчезналите."Ако са заделили парите, взети от жертвите, а става дума за 3 милиона евро, може и да са се укрили. Но има и нещо друго те в самата група се избиваха, така че и това е възможно. Тези хора са бивши автокрадци, свиканли да крадат автомобили и да получават откупи от собствениците. Укриваха се добре от евентуални проследяване при получаване на откупа", каза още Найденов.Той уточни, че така и не са успели да стигнат до този, който е поръчвал отвличанията."Кой поръчваше и работеше не можехме да установим и да закрепим връзките и контактите в миналото. Имахме оперативни данни кой стои зад цялата история, но нямахме фактите и го оставихме на страна. Става дума за човек, който не е между живите", посочи Найденов.