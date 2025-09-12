Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски."Всички мерки, които се приеха в закона, целят шофьорите да станат по-внимателни и търпеливи. Надяваме се всички да спазват промените“, посочи Рановски.Според експерта, съществена част от новите мерки включва разширяване на техническия капацитет за контрол на скоростта. Министерството на вътрешните работи е закупило над 180 преносими камери за скорост, които вече се използват в цялата страна, наред с тол камерите."Контролът е изключително засилен навсякъде по пътищата в страната“, подчерта Рановски пред NOVA.Според данни на Държавната агенция за пътна безопасност дори с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи намаляват с около 4%."Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.Очаква се ефектът от въведените мерки да се отрази в националната статистика за пътен травматизъм през следващите месеци.Рановски подчерта, че новите разпоредби предвиждат строги санкции за нарушения от гастарбайтерите."За всяко провинение –освен за скорост – се предвижда отнемане на свидетелството за управление и на регистрацията на автомобила до заплащане на глобата“, поясни той.Експертът обясни, че все още няма механизъм за връчване на електронни фишове на граничните пунктове.Част от законовите промени засягат и пешеходците. В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили. Пешеходците могат да сигнализират намерението си да пресекат, още докато са на тротоара – това задължава шофьорите да ги пропуснат, подчерта той.Въведена е и нова забрана: пешеходците нямат право да пресичат, докато използват мобилен телефон или друго мобилно устройство. Глобата за това нарушение е 100 лева.По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя."Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски.Целта на инициативата е да се насърчи използването на светлоотразителни елементи, които могат значително да намалят риска от инциденти, особено в тъмната част на денонощието.