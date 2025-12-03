Сподели close
Шикалкавенето, което Борисов се опитва да направи в последната десетдневка, ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната ни, което се видя като реакция онзи ден тук на площада. Това заяви пред журналисти на влизане в парламента Бойко Рашков

"Ако не се изтегли бюджета, ще отидем на вот на недоверие. Близките дни тези дни ще бъдат решени", добави той.