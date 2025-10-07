ЗАРЕЖДАНЕ...
Боксът помага на Ромина Андронова
"Боксът е моят начин да се разтоваря от напрежението и да се чувствам жива", призна Ромина преди три години, а оттогава нищо не се е променило - тя продължава да тренира редовно, доказвайки, че спортът е не само здравословен, но и начин да запазиш хармония и вътрешен баланс, пише "България Днес".
