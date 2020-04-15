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Áîëíè îò êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ íå ìîãàò äà îçäðàâåÿò âå÷å 33 äíè
Àâòîð: Ãåîðãè Âàñèëåâ 17:56 / 15.04.2020Êîìåíòàðè (3)167
© Plovdiv24.bg
"Èìà ÷åòèðèìà ïàöèåíòè, êîèòî âå÷å 33 äíè íå ìîãàò äà áúäàò èç÷èñòåíè îò âèðóñà – òå ñà íà äîìàøíî ëå÷åíèå. Òàêèâà ñëó÷àè èìà è â áîëíèöèòå. Òîâà ñàìî îùå åäèí ïúò äîêàçâà, ÷å âèðóñà å èçêëþ÷èòåëíî óïîðèò“, êîìåíòèðà ãåíåðàë Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà îòêðèâàíåòî íà COVID ëàáîðàòîðèÿòà â Ïëîâäèâ äíåñ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.

Ïî äóìèòå ìó 80% îò áîëíèòå ïîäëåæàò íà äîìàøíî ëå÷åíèå, à ñàìî 20% òðÿáâà äà áúäàò íàñòàíåíè â áîëíèöà. Âàæíà å ïðåöåíêàòà êîé áîëåí òðÿáâà äà áúäå îñòàâÿí âêúùè è êàê òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà íàáëþäåíèåòî.

"ßâíî å, ÷å áîëíèöèòå òðÿáâà äà ãè íàáëþäàâàò, à íå ëè÷íèòå ëåêàðè. Òàêà å âúâ ÂÌÀ, "Ïèðîãîâ" è "Àëåêñàíäðîâñêà" áîëíèöà – åæåäíåâíî ñå ïðàâÿò áðèôèíãè ñ áîëíèòå – âèäåî è ïî òåëåôîíà. Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå èçïðàùàò è åêèïè. Òîâà å ìîäåëúò, êîéòî òðÿáâà äà ñå ìóëòèïëèöèðà“, çàÿâè Ìóòàô÷èéêè. Òîé ïîçäðàâè ðúêîâîäñòâîòî íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè“ â Ïëîâäèâ çà äîáðàòà ðàáîòà ïðè îãðàíè÷àâàíåòî íà åäèí ïîòåíöèàëåí âçðèâ îò êîðîíàâèðóñ â ñàìàòà áîëíèöà, êúäåòî êúì ìîìåíòà èìà ñàìî åäèí èíòóáèðàí ïàöèåíò.

Ãåíåðàëúò çàÿâè, ÷å õîðàòà íà õåìîäèàëèçà ñà ìíîãî ðèñêîâè - ïî÷òè íàâñÿêúäå ùå èìà îòäåëíî áîêñîâå, êîèòî ùå áúäàò çà òàêèâà áîëíè. Â áîëíèöà "Ñâåòè Ãåîðãè“ ñà îáîñîáåíè 2 áîêñà â áëîêà ñ ïàöèåíòè ñ êîðîíàâèðóñ. Òàì ëåñíî ìîæåì äà ñå ïðåíåñå àïàðàòóðàòà.

Ñëåä ïðàçíèöèòå ïðåäñòîè ðàçêðèâàíå è æåíñêèòå è äåòñêèòå êîíñóëòàöèè è ïëàíèðàíèòå îïåðàöèè.




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