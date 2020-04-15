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|Áîëíè îò êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ íå ìîãàò äà îçäðàâåÿò âå÷å 33 äíè
Ïî äóìèòå ìó 80% îò áîëíèòå ïîäëåæàò íà äîìàøíî ëå÷åíèå, à ñàìî 20% òðÿáâà äà áúäàò íàñòàíåíè â áîëíèöà. Âàæíà å ïðåöåíêàòà êîé áîëåí òðÿáâà äà áúäå îñòàâÿí âêúùè è êàê òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà íàáëþäåíèåòî.
"ßâíî å, ÷å áîëíèöèòå òðÿáâà äà ãè íàáëþäàâàò, à íå ëè÷íèòå ëåêàðè. Òàêà å âúâ ÂÌÀ, "Ïèðîãîâ" è "Àëåêñàíäðîâñêà" áîëíèöà – åæåäíåâíî ñå ïðàâÿò áðèôèíãè ñ áîëíèòå – âèäåî è ïî òåëåôîíà. Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå èçïðàùàò è åêèïè. Òîâà å ìîäåëúò, êîéòî òðÿáâà äà ñå ìóëòèïëèöèðà“, çàÿâè Ìóòàô÷èéêè. Òîé ïîçäðàâè ðúêîâîäñòâîòî íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè“ â Ïëîâäèâ çà äîáðàòà ðàáîòà ïðè îãðàíè÷àâàíåòî íà åäèí ïîòåíöèàëåí âçðèâ îò êîðîíàâèðóñ â ñàìàòà áîëíèöà, êúäåòî êúì ìîìåíòà èìà ñàìî åäèí èíòóáèðàí ïàöèåíò.
Ãåíåðàëúò çàÿâè, ÷å õîðàòà íà õåìîäèàëèçà ñà ìíîãî ðèñêîâè - ïî÷òè íàâñÿêúäå ùå èìà îòäåëíî áîêñîâå, êîèòî ùå áúäàò çà òàêèâà áîëíè. Â áîëíèöà "Ñâåòè Ãåîðãè“ ñà îáîñîáåíè 2 áîêñà â áëîêà ñ ïàöèåíòè ñ êîðîíàâèðóñ. Òàì ëåñíî ìîæåì äà ñå ïðåíåñå àïàðàòóðàòà.
Ñëåä ïðàçíèöèòå ïðåäñòîè ðàçêðèâàíå è æåíñêèòå è äåòñêèòå êîíñóëòàöèè è ïëàíèðàíèòå îïåðàöèè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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13:31 / 13.04.2020
Ïîï ôîëê ëåãåíäà: Ãåîðãè Èëèåâ ìå çàìåðÿøå ñ äúæä îò ïàðè, êîãàòî ïååõ
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Ñòîÿí Ïàñåâ: Ñèëíî ñìå ïðèòåñíåíè îò âúçîáíîâåíèòå ïîëåòè Âàðíà-Ëîíäîí
11:13 / 14.04.2020
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