Болници в страната: Агресията над медици трябва незабавно да спре
"Отправяме искрени съболезнования към семейството на починалата родилка Габриела Георгиева и твърдо подкрепяме ръководството на лечебното заведение в лицето на изпълнителния директор Иван Иванов за бързите, безкомпромисни и решителни действия за навременна и пълна проверка на случая от компетентните органи с публично оповестяване на резултатите", коментират от сдружението.
И допълват: "Можем ли да допуснем като граждани да ехти "Убийци!" в коридорите на една от най-големите областни болници със 160 – годишна история, в която годишно се лекуват над 28 хиляди пациенти и се извършват над 15 хиляди операции? Неразбираемо е "убийци" да са над 230 лекари и над 430 медицински специалисти, които денонощно приемат и лекуват своите пациенти и са избрали за свой професионален път опазването на живота и здравето.
Остава непонятно, че през 2025 година в държава - член на Европейската общност с високо-технологично и достъпно здравеопазване, с доказани професионалисти има медици, които са обект на насилие от страна на пациенти или придружители…
В Наказателния кодекс изрично са предвидени наказания за посегателство над медицински специалисти, но по-важно е да не допуснем доверието между пациенти и лечители да бъде разрушено безвъзвратно!
От нас всички зависи агресията, насилието и саморазправата да бъдат спрени!", допълват от Националното сдружение на областните многопрофилни болници.
