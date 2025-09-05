Здравни асистенти да извършват общите грижи за пациентите вместо медицинските сестри. Това предвижда проектът на медицински стандартВедомството посочва кано причина недостига на медсестри така и липсата на възможност те да се фокусират върху специфичните за професията им дейности, докато общите грижи могат да бъдат поети от хора с по-ниско квалификационно ниво.Това са дейностите по предоставяне на общи грижи за пациентите – хранене, общ тоалет, съпровождане, наблюдение за отклонения от нормата и уведомяване на медицински специалист; смяна на личното и постелъчното бельо; пренасяне на лекарствени продукти, медицински изделия и биологичен материал; дейности по дезинфекция и хигиена; стерилизация на инструменти, консумативи и материали; подпомагане дейността на медицинските специалисти и др.Медицинският стандарт е предпоставка за извършване на предварителна оценка ипоследващ контрол на медицинските дейности и здравните грижи, както и за преценка до каква степен е осъществено дължимото поведение на медицинските специалисти, ангажирани с диагностично-лечебния процес и здравните грижи. Положителното въздействие на медицинския стандарт се изразява в използването му като инструмент за гарантиране и подобряване на качеството на предоставяната грижа и оценката на резултатите от промените, пряко свързани с пациенти.В него са систематизирани професионалните дейности, които да се оказват от съответния медицинската сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, масажист (с увредено зрение), както и изискванията към лицата."Предвид установената трайна тенденция на недостатъчност на медицински сестри във всички структури на системата на здравеопазването вкл. и в болничната помощ и необходимостта тези висококвалифицираните специалисти да се фокусират върху изпълнението на специфичните си професионални дейности, се допуска до 20% от необходимия брой медицински сестри да се допълни от съответния брой здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение".