Здравните досиета на почти 500 000 граждани са достъпни през мобилното приложение еЗдраве. Общият брой на активните потребители вече надхвърли 300 000, а останалите са свързани към тях профили. Системата е изградена така, че всеки титуляр има сигурен и удобен достъп както до собственото си електронното здравно досие, така и до вписаните в Националната здравноинформационна система (НЗИС) прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации и лабораторни резултати на децата си."Постоянно увеличаващият се брой на потребителите на еЗдраве потвърждава нарастващото доверие на гражданите към електронните здравни услуги“, каза Борис Костадинов, директор Софтуерна интеграция в Информационно обслужване. По думите му, приложението се утвърждава като ключов дигитален инструмент за достъп до здравна информация и важен фактор за повишаване на ефективността и прозрачността на здравната система. "Продължаваме активно да развиваме приложението и да добавяме нови функционалности, които да подобряват потребителското изживяване и достъпа до електронно здравеопазване“, допълни Костадинов.Продължава и инициативата на Информационно обслужване за активация на приложението на място в офисите на институции от държавния и частния сектор. За последните 3 месеца близо 7 000 потребители са получили достъп до здравното си досие чрез съдействие от мобилните екипи на компанията. Само за периода 9-13 февруари 2026 г. общо 945 човека са активирали еЗдраве след посещение на място във "Видеотон“ – Стара Загора, УМБАЛ "Лозенец“ и МЦ "Лозенец“ – София, "Бургасбус“ – Бургас, ТЕЦ "Бобов дол“, ОУ "Елисавета Багряна“ – Сливен, "Телетек Електроникс“ – София, НХГ "Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, Община Летница, Община Генерал Тошево, ДГ "Знаме на мира“ – Перник и др.