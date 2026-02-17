Борис Костадинов: Постоянно се увеличава броят на потребителите на еЗдраве
©
"Постоянно увеличаващият се брой на потребителите на еЗдраве потвърждава нарастващото доверие на гражданите към електронните здравни услуги“, каза Борис Костадинов, директор Софтуерна интеграция в Информационно обслужване. По думите му, приложението се утвърждава като ключов дигитален инструмент за достъп до здравна информация и важен фактор за повишаване на ефективността и прозрачността на здравната система. "Продължаваме активно да развиваме приложението и да добавяме нови функционалности, които да подобряват потребителското изживяване и достъпа до електронно здравеопазване“, допълни Костадинов.
Продължава и инициативата на Информационно обслужване за активация на приложението на място в офисите на институции от държавния и частния сектор. За последните 3 месеца близо 7 000 потребители са получили достъп до здравното си досие чрез съдействие от мобилните екипи на компанията. Само за периода 9-13 февруари 2026 г. общо 945 човека са активирали еЗдраве след посещение на място във "Видеотон“ – Стара Загора, УМБАЛ "Лозенец“ и МЦ "Лозенец“ – София, "Бургасбус“ – Бургас, ТЕЦ "Бобов дол“, ОУ "Елисавета Багряна“ – Сливен, "Телетек Електроникс“ – София, НХГ "Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, Община Летница, Община Генерал Тошево, ДГ "Знаме на мира“ – Перник и др.
Още от категорията
/
Петър Ганев: България ще бъде сред най-бързо растящите страни в Европа през 2026 г., но има и проблеми
12:51
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интернати – системата наказва вместо да подкрепя
12:02
Икономистите приветстваха новите критерии за получаване на помощи за ток – само с проверка в НАП, няма да е нужно доказване пред АСП
11:47
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.