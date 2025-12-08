Борислав Гуцанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където синдикати и работодатели единодушно подкрепиха законопроекта за бюджет на ДОО за догодина.
"Диалог е ключовата дума. Искам да благодаря, че с пълно единодушие приехме бюджета на ДОО. Това показва, че той е наистина социален", допълни Гуцанов.
Министърът припомни, че в закона е заложено повишаване на обезщетението за отглеждане на дете за втората година от 780 лева на 900 лева след тригодишно замразяване. От 50 на 75 на сто се вдига и процентът от тези средства, който жените получават, ако се върнат на работа през тази втора година.
Покачва се минималната работна заплата (МРЗ) и тя става както е по закон – 1213 лева. "Трябва да се покачва минималната заплата. Ние сме на най-ниско ниво в ЕС. След нас е Унгария и тяхната МРЗ е с 28% по-висока“, каза социалният министър.
Той отбеляза, че и пенсиите ще бъдат повишени по швейцарското правило – между 7 и 8%.
Министър Гуцанов анонсира и работа по промени, които да намалят дисбалансите в заплащането в държавната администрация.
"Не бива всички държавни служители да се слагат под общ знаменател. В социалната сфера заплатите са около 2000 лева. Да, има служители, които са си разписвали големи суми. Това ще е обект на следващи стъпки и само след месец ще имаме възможност да помислим за решение“, Борислав Гуцанов.
По време на заседанието на НСТС беше поставен и въпросът за разработваната пътна карта за стабилизиране на пенсионната система, която парламентът възложи на няколко институции. Министър Гуцанов пое ангажимент документът да бъде да обсъден първо със специалистите в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
