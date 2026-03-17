На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Това обяви Борилав Сандов във Facebook.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса

Вече повече от месец срещу мен се води гнусна очерняща кампания от представители на политически партии, медии и дори някои институции. В социалните медии и сайтове за фалшиви новини се разпространяват клеветнически и лъжливи твърдения, а също така интерпретации на факти и манипулативни внушения. След като не успяха през всички тези години да ме сломят, подчинят или корумпират, сега се опитват да окалят името и делата ми, както и каузите, които съм отстоявал.

През последните две години избягвам публичността, но това не означава, че ме е страх от "прожекторите". Съвестта ми е чиста и се гордея с постъпките си. Вярвам, че и по съдебен път ще защитя това. На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Основната причина е именно тази очерняща кампания, която не бива да се прехвърля върху хората в листите на Коалиция “Антикорупционен блок". Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата - тя винаги си проправя път.

Междувременно ще продължа да се боря срещу несправедливостта, мафията и корупцията в България. Ще продължа да работя за чиста и свята република, за модерна и просперираща държава, за солидарно и благоденстващо общество.

Бъдете здрави и разумни! Не се оставяйте някой да ви "води за носа". Нито от старите, нито от новите. Съдете по делата и не избирайте по-малкото зло. Избирайте доброто, дори наглед това да изглежда нерационално. Достатъчно "мотики" са "настъпвани" в политическата история на България, като почти винаги причините са били рационални действия и наивно очакване за "Неволята".