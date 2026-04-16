Служебният кабинет изтегли нови 150 млн. евро заем. Ако Андрей Гюров мисли да прави данъчни облекчения с дългове, то няма да излезе сметката нито за пенсионерите, нито за работещите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който направи обиколка на новия стадион на ЦСКА "Българска армия", който все още се строи.

"Помня каква съпротива имаше в Столичния общински съвет за този стадион. Публиката на ЦСКА е свикнала с "Армията". В програмата на ГЕРБ са записани стадиони, тренировъчни бази - всичко в полза на спорта", каза Борисов.

"Софиянци да знаят, че паркът се разширява до стадиона. Могат да се разхождат до чашата на стадиона. Около 20 дървета са запазени, а то сега е и по-красиво", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се похвали, че те са направили всички спортни зали.

"Преди 15 години София, Пловдив, Варна нямаха нито една спортна зала. В Пловдив направихме Колодрума, залата във Варна, в София - няколко. Това са огромни инвестиции във времето", коментира Борисов.

"ГЕРБ изгради над 500 физкултурни салона, в училищата игрища, в университетите - спортни зали. 250 млн. лв. само за такава инфраструктура", каза той.