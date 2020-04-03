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|Áîðèñîâ: Àêî ïðåçèäåíòúò íàëîæè âåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, ùå óìîðè íàðîäà!
"Äîéäîõ, çà äà âè êàæà åäíî ãîëÿìî áëàãîäàðÿ!" Òîâà çàÿâè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ïðåä åêèïà íà ïðåäïðèÿòèåòî "Àðåêñèì" â Ñìîëÿí, êîåòî ñàìî çà 12 äíè ðåîðãàíèçèðà ïðîèçâîäñòâîòî ñè è îò êîìïîíåíòè çà àâòîìîáèëíàòà, åëåòðîìåõàíè÷íàòà è êîçìåòè÷íàòà ïðîìèøëåíîñòè, îò â÷åðà âå÷å ïðîèçâåæäà íàé-âèñîê êëàñ çàùèòíè î÷èëà è øëåìîâå çà ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè, èçïðàâåíè íà ïúðâà ëèíèÿ ñðåùó COVID-19. Êàïàöèòåòúò ùå äîñòèãíå ïî 200 000 áðîÿ ìåñå÷íî îò çàùèòíèòå î÷èëà è øëåìîâå.
Ïî âðåìå íà ïîñåùåíèåòî ðúêîâîäñòâîòî íà çàâîäà èçòúêíà ïðåä ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å íàóêàòà è áèçíåñúò â Áúëãàðèÿ ñà íàïðàâèëè òîâà, êîåòî â Åâðîïà íå å ñòîðåíî. Ñàìî çà äâå ñåäìèöè ðàáîòíèöèòå â Ñìîëÿí ñà ñúçäàëè óíèêàëåí ïðîäóêò êàòî çàùèòíèòå î÷èëà, ñ êîèòî íèêîé â Åâðîïà íå ðàçïîëàãà è çà ÷èÿòî íàïðàâà â íååêñòðåìíà ñèòóàöèÿ ñà íåîáõîäèìè 6 ìåñåöà.
Ïðè èíñïåêöèÿòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ áå çàåäíî ñ âèöåïðåìèåðà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ è ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá è íà÷àëíèê íà ÂÌÀ ïðîô. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. "Î÷èëàòà ñà ìíîãî äîáðè, ïëúòíî ïðèëåïíàëè, à øëåìúò âå÷å îñèãóðÿâà ïúëíàòà çàùèòà. Äîâîëåí ñúì îò òîâà, êîåòî âèäÿõìå, è êîëåãèòå ùå ãè õàðåñàò", áå îöåíêàòà íà ïðîô. Ìóòàô÷èéñêè çà èçðàáîòåíèòå çàùèòíè ïðîäóêòè. Ïî äóìèòå íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ ñåãà å ìíîãî âàæíî òå äà áúäàò ñåðòèôèöèðàíè ïî íàé-áúðçèÿ íà÷èí.
"Îáèêàëÿìå Áúëãàðèÿ äà âúçñòàíîâèì ïðîèçâîäñòâîòî, äà èì äàäåì áèçíåñ íà òåçè õîðà, çàùîòî íÿìàò åäíà ïîðú÷êà. Èñêàìå ïðåç òåçè ïîðú÷êè äà èì îñèãóðèì õëÿá", çàÿâè ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ïðåä ìåäèè ïî ïîâîä ïîñåùåíèåòî ñè â Ñìîëÿí.
Ìèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò îòáåëÿçà, ÷å äàëå÷ ïðåäè äðóãèòå äúðæàâè ïðàâèòåëñòâîòî å âúçëîæèëî íà áúëãàðñêàòà èíäóñòðèÿ êàòî çàâîäà â Ñìîëÿí, äà ðåîðãàíèçèðàò ïðîèçâîäñòâàòà ñè è èçïîëçâàéêè ñâîèòå âúçìîæíîñòè äíåñ ïî ïîòî÷íèòå èì ëèíèè âå÷å èìà ïðîèçâåäåíè ìîäåðíè è ñèãóðíè çàùèòíè î÷èëà. "Òàêèâà ñìå ïðåäïëàòèëè íà Êèòàé. À øëåìîâåòå, êîèòî âèæäàòå, ïúê ñå ñëàãàò îòãîðå è ñà çà íàé-ðèñêîâèòå ìåñòà, çà äà ïðåäïàçÿò äîêòîðèòå", ïîä÷åðòà ïðåìèåðúò Áîðèñîâ. Òîé áå êàòåãîðè÷åí, ÷å ñëåä êàòî íóæäèòå îò âàæíèòå ïðåäïàçíè ïðîäóêòè ó íàñ áúäàò çàäîâîëåíè, ùå áúäàò èçíåñåíè è íà âúíøíèÿ ïàçàð. Ïî ñúùèÿ íà÷èí ðàáîòÿò è ìíîãî äðóãè çàâîäè â Áúëãàðèÿ.
Â îòãîâîð íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ êîìåíòèðà è èçÿâëåíèåòî íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïî îòíîøåíèå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå. "Åäèí ðîäèòåë, êîéòî ñè îáè÷à äåöàòà è êîãàòî òðÿáâà äà ãè çàâåäå íà âàêñèíà èëè íà çúáîëåêàð, êîëêîòî è äåòåòî äà ïëà÷å è äà ñå äúðïà, èñòèíñêèÿò ðîäèòåë çíàå, ÷å â áúäåùå ñàìî òîâà ìîæå äà ìó ñïàñè æèâîòà è äà å çäðàâî", êàçà ïðåìèåðúò Áîðèñîâ, êîìåíòèðàéêè ìåðêèòå, íàëîæåíè îò ïðàâèòåëñòâîòî, çà äà áúäàò çàùèòåíè æèâîòúò è çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. Ìèíèñòúðúò-ïðåäñåäàòåëÿò ïîä÷åðòà, ÷å îãðàíè÷åíèÿòà ñà áîëåçíåíè, íî ùå ïîìîãíàò çà îâëàäÿâàíå è ñïðàâÿíå ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19, êàêòî è ñ íåãàòèâíèòå ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ïîñëåäèöè îò ïàíäåìèÿòà.
Ìàëêî ïðåäè òîâà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å ñïåøíî òðÿáâà ñå ïðåðàçãëåäàò íÿêîè ðàçïîðåäáè â ïðèåòèÿ Çàêîí çà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, êîèòî áëîêèðàò èêîíîìè÷åñêèÿ æèâîò.
"Íèå îáèêàëÿìå Áúëãàðèÿ äà âúçñòàíîâèì ïðîèçâîäñòâà, äà èì äàäåì áèçíåñ íà õîðàòà, òåçè õîðà íÿìàò åäíà ïîðú÷êà. Èñêàìå äà èì äàäåì õëÿá, ïðåç òåçè ïîðú÷êè. À íÿêîé èçëÿçúë ñ åäíî ëèñò÷å, êàæå 5 ïðèêàçêè è ñå ïðèáåðå. Îò 8 ñóòðèíòà ñúì ïîäëîæåí íà âúïðîñè, çàùî íà íåãî íå ìó çàäàâàõòå", êàçà Áîðèñîâ.
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âàðíåíêà: Æðèöèòå íà ëþáîâòà íÿìàò ñòðàõ íè îò çàêîí, íè îò êîðîíàâèðóñ!
09:11 / 01.04.2020
Kàufland ñ âàæíî ñúîáùåíèå äî âñè÷êè êëèåíòè íà âåðèãàòà!
14:26 / 01.04.2020
Ñàìîóáèéñòâî çàðàäè êîðîíàâèðóñà ðàçòúðñè Áúëãàðèÿ
22:31 / 02.04.2020
Êàïèòàí íà ÿäðåíà ïîäâîäíèöà ñ 5 öåííè ñúâåòà çà èçîëàöèÿòà!
15:34 / 02.04.2020
Âíèìàâàéòå çà õðàíèòå, êîèòî êóïóâàòå çàä âèòðèíà!
22:47 / 02.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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