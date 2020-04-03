Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Áîðèñîâ: Àêî ïðåçèäåíòúò íàëîæè âåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, ùå óìîðè íàðîäà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:16 / 03.04.2020Êîìåíòàðè (22)117
©
"Àêî ïðåçèäåíòúò ñ÷èòà, ÷å èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå å íåùî ðàçëè÷íî îò öÿë ñâÿò, äà ìó íàëîæè âåòî. Àç ùå èçâàäÿ ÃÅÐÁ îò çàëàòà. Äà îñòàâèì íàðîäà áåç èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå è ùå ãî óìîðèì". Òîâà çàÿâè ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ïðåä æóðíàëèñòè â Ñìîëÿí.

"Äîéäîõ, çà äà âè êàæà åäíî ãîëÿìî áëàãîäàðÿ!" Òîâà çàÿâè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ïðåä åêèïà íà ïðåäïðèÿòèåòî "Àðåêñèì" â Ñìîëÿí, êîåòî ñàìî çà 12 äíè ðåîðãàíèçèðà ïðîèçâîäñòâîòî ñè è îò êîìïîíåíòè çà àâòîìîáèëíàòà, åëåòðîìåõàíè÷íàòà è êîçìåòè÷íàòà ïðîìèøëåíîñòè, îò â÷åðà âå÷å ïðîèçâåæäà íàé-âèñîê êëàñ çàùèòíè î÷èëà è øëåìîâå çà ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè, èçïðàâåíè íà ïúðâà ëèíèÿ ñðåùó COVID-19. Êàïàöèòåòúò ùå äîñòèãíå ïî 200 000 áðîÿ ìåñå÷íî îò çàùèòíèòå î÷èëà è øëåìîâå.

Ïî âðåìå íà ïîñåùåíèåòî ðúêîâîäñòâîòî íà çàâîäà èçòúêíà ïðåä ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å íàóêàòà è áèçíåñúò â Áúëãàðèÿ ñà íàïðàâèëè òîâà, êîåòî â Åâðîïà íå å ñòîðåíî. Ñàìî çà äâå ñåäìèöè ðàáîòíèöèòå â Ñìîëÿí ñà ñúçäàëè óíèêàëåí ïðîäóêò êàòî çàùèòíèòå î÷èëà, ñ êîèòî íèêîé â Åâðîïà íå ðàçïîëàãà è çà ÷èÿòî íàïðàâà â íååêñòðåìíà ñèòóàöèÿ ñà íåîáõîäèìè 6 ìåñåöà.

Ïðè èíñïåêöèÿòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ áå çàåäíî ñ âèöåïðåìèåðà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ è ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá è íà÷àëíèê íà ÂÌÀ ïðîô. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè.  "Î÷èëàòà ñà ìíîãî äîáðè, ïëúòíî ïðèëåïíàëè, à øëåìúò âå÷å îñèãóðÿâà ïúëíàòà çàùèòà. Äîâîëåí ñúì îò òîâà, êîåòî âèäÿõìå, è êîëåãèòå ùå ãè õàðåñàò", áå îöåíêàòà íà ïðîô. Ìóòàô÷èéñêè çà èçðàáîòåíèòå çàùèòíè ïðîäóêòè. Ïî äóìèòå íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ ñåãà å ìíîãî âàæíî òå äà áúäàò ñåðòèôèöèðàíè ïî íàé-áúðçèÿ íà÷èí.

"Îáèêàëÿìå Áúëãàðèÿ äà âúçñòàíîâèì ïðîèçâîäñòâîòî, äà èì äàäåì áèçíåñ íà òåçè õîðà, çàùîòî íÿìàò åäíà ïîðú÷êà. Èñêàìå ïðåç òåçè ïîðú÷êè äà èì îñèãóðèì õëÿá", çàÿâè ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ïðåä ìåäèè ïî ïîâîä ïîñåùåíèåòî ñè â Ñìîëÿí. 

Ìèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò îòáåëÿçà, ÷å äàëå÷ ïðåäè äðóãèòå äúðæàâè ïðàâèòåëñòâîòî å âúçëîæèëî íà áúëãàðñêàòà èíäóñòðèÿ êàòî çàâîäà â Ñìîëÿí, äà ðåîðãàíèçèðàò ïðîèçâîäñòâàòà ñè è èçïîëçâàéêè ñâîèòå âúçìîæíîñòè äíåñ ïî ïîòî÷íèòå èì ëèíèè âå÷å èìà ïðîèçâåäåíè ìîäåðíè è ñèãóðíè çàùèòíè î÷èëà. "Òàêèâà ñìå ïðåäïëàòèëè íà Êèòàé. À øëåìîâåòå, êîèòî âèæäàòå, ïúê ñå ñëàãàò îòãîðå è ñà çà íàé-ðèñêîâèòå ìåñòà, çà äà ïðåäïàçÿò äîêòîðèòå", ïîä÷åðòà ïðåìèåðúò Áîðèñîâ. Òîé áå êàòåãîðè÷åí, ÷å ñëåä êàòî íóæäèòå îò âàæíèòå ïðåäïàçíè ïðîäóêòè ó íàñ áúäàò çàäîâîëåíè, ùå áúäàò èçíåñåíè è íà âúíøíèÿ ïàçàð. Ïî ñúùèÿ íà÷èí ðàáîòÿò è ìíîãî äðóãè çàâîäè â Áúëãàðèÿ.

Â îòãîâîð íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ êîìåíòèðà è èçÿâëåíèåòî íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïî îòíîøåíèå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå. "Åäèí ðîäèòåë, êîéòî ñè îáè÷à äåöàòà è êîãàòî òðÿáâà äà ãè çàâåäå íà âàêñèíà èëè íà çúáîëåêàð, êîëêîòî è äåòåòî äà ïëà÷å è äà ñå äúðïà, èñòèíñêèÿò ðîäèòåë çíàå, ÷å â áúäåùå ñàìî òîâà ìîæå äà ìó ñïàñè æèâîòà è äà å çäðàâî", êàçà ïðåìèåðúò Áîðèñîâ, êîìåíòèðàéêè ìåðêèòå, íàëîæåíè îò ïðàâèòåëñòâîòî, çà äà áúäàò çàùèòåíè æèâîòúò è çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. Ìèíèñòúðúò-ïðåäñåäàòåëÿò ïîä÷åðòà, ÷å îãðàíè÷åíèÿòà ñà áîëåçíåíè, íî ùå ïîìîãíàò çà îâëàäÿâàíå è ñïðàâÿíå ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19, êàêòî è ñ íåãàòèâíèòå ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ïîñëåäèöè îò ïàíäåìèÿòà.

Ìàëêî ïðåäè òîâà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å ñïåøíî òðÿáâà ñå ïðåðàçãëåäàò íÿêîè ðàçïîðåäáè â ïðèåòèÿ Çàêîí çà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, êîèòî áëîêèðàò èêîíîìè÷åñêèÿ æèâîò.

"Íèå îáèêàëÿìå Áúëãàðèÿ äà âúçñòàíîâèì ïðîèçâîäñòâà, äà èì äàäåì áèçíåñ íà õîðàòà, òåçè õîðà íÿìàò åäíà ïîðú÷êà. Èñêàìå äà èì äàäåì õëÿá, ïðåç òåçè ïîðú÷êè. À íÿêîé èçëÿçúë ñ åäíî ëèñò÷å, êàæå 5 ïðèêàçêè è ñå ïðèáåðå. Îò 8 ñóòðèíòà ñúì ïîäëîæåí íà âúïðîñè, çàùî íà íåãî íå ìó çàäàâàõòå", êàçà Áîðèñîâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1740
03.04.2020 »
03.04.2020 »
03.04.2020 »
03.04.2020 »
03.04.2020 »
03.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/290 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+1
 
 
Êàòî äúðòà ñâåêúðâà îò íàé-çëîáíèòå....ðŸ˜…ðŸ˜…ðŸ˜…
0
 
 
Òî è ñåãà íàðîäà âåãåòèðà, çàðàäè Âàñ è Âàøåòî óïðàâëåíèå
+1
 
 
ïðåçèäåíòà äà âçåìå âå4å äà çàäåéñòâà íåùàòà çàùîòî òîâà âå4å íå ñå èçäúðæà àç âå4å íå çíàì êàêâî äà îáÿñíÿâàì íà äåòåòî òîëêîâà ìó ëèïñâàò èãðèòå ðàçõîäêèòå
0
 
 
Ùå ñòàíå âîéíà ìíîãî ñêîðî ã-í òèêâàð
0
 
 
À òè, ãàäèíè íàëè íå ñå ïîñòàðà äà Íè óìîðèø! ðŸ¤¬
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Ñâèäåòåëè òâúðäÿò: Çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ îò Äåâíÿ å èìàë êîíòàêòè, ïðåäè äà âëåçå â Èíôåêöèîçíîòî
17:29 / 01.04.2020
Ìëàäà èçïúëíèòåëêà îò Âàðíà: Ìèíàõ ïðåç êîøìàð ïðè çàâðúùàíå îò Þæíà Àôðèêà! Ñåãà ñúì â èçîëàöèÿ è ñå ìîëÿ Ãîñïîä äà ìå ïàçè!
10:00 / 02.04.2020
Âàðíåíêà: Æðèöèòå íà ëþáîâòà íÿìàò ñòðàõ íè îò çàêîí, íè îò êîðîíàâèðóñ!
09:11 / 01.04.2020
Kàufland ñ âàæíî ñúîáùåíèå äî âñè÷êè êëèåíòè íà âåðèãàòà!
14:26 / 01.04.2020
Ñàìîóáèéñòâî çàðàäè êî­ðî­íà­âè­ðóñà ðàçòúðñè Áúëãàðèÿ
22:31 / 02.04.2020
Êàïèòàí íà ÿäðåíà ïîäâîäíèöà ñ 5 öåííè ñúâåòà çà èçîëàöèÿòà!
15:34 / 02.04.2020
Âíèìàâàéòå çà õðàíèòå, êîèòî êóïóâàòå çàä âèòðèíà!
22:47 / 02.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: