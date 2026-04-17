Тази вечер ГЕРБ закрива официално предизборната си кампания в София.

България в силна Европа може да ходи само с ГЕРБ. Ако има слоган силна България в силна Европа той приляга само на нашата партия. Това заяви по време на събитието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Слушах всички внимателно, да не се повтаряме, но какви трябва да са ни акцентите, освен работа, освен растеж, освен много работа", подчерта той

По думите му партията е сътворила прекрасна кампания, през която не са харчени много средства като други.

"Да видим в събота какво ще измислят, каква е рецептата. В секциите, всички, които сте тук, наблюдателите, особено вечерта при броенето, квитанциите от бюлетините, за да може после да се обжалва. Социологическите агенции ги знаем. Отдавна ГЕРБ не е плащала на социолози. Когато двама се карат, третият печели. Когато партиите с еднаква ценностна система воюват, винаги печели трети, смята той", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

От своя страна Томислав Дончев коментира действията на партията. "Горд съм, че съм част от този екип. Понякога сме били първи, понякога – втори, но никога не сме предавали хората", заяви той.

На закриването на предизборната кампания в столицата присъства и председателят на младежите на ЕНП.