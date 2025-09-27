Сподели close
Грандиозен успех на българските волейболисти! България е на финал на Световното по волейбол. Браво, момчета! Това написа в социалната мрежа лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов

Припомняме, че след 55 години България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже.

България ще играе утре от 13:30 часа българско време за световната титла.