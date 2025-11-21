Бойко Борисов на срещата с Ан-Софи Себан, вицепрезидент на Американския еврейски комитет (АЕК) за Европа, Виктор Меламед, директор на Американския еврейски комитет в България и Йорданка Фандъкова - председател на комисията по външна политика.
По думите му защитата на човешкото достойнство е основен принцип на ГЕРБ.
"Потвърдих своята позиция, че борбата срещу антисемитизма, ксенофобията и всички форми на дискриминация е отговорност, която носим заедно.
Убеден съм, че чрез активни партньорства с организации като AЕК можем да укрепваме среда, основана на уважение, сигурност и човечност", допълва той.
Борисов: Изключително важно е да се противопоставяме последователно и категорично на езика на омразата във всички негови форми
