Бойко Борисов минути след като Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.
Борисов сподели в социалната мрежа и свои личен кадър с шампиона.
"Фокус" припомня, че 21-годишната мегазвезда започна с четвърто място в движението "изхвърляне", но смаза всички във второто движение - "изтласкване", постигайки 222 кг, което е нов световен рекорд. Така той стигна до златото в двубоя на Мондиал 2025 във Фьорде, Норвегия.
