Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от нас
Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов кмета Терзиев във връзка с кризата с боклука.
"Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов и допълни:
"Ясна ми е ПР стратегията на ПП-ДБ и кмета, от мен я научиха. Още, когато Бонев и "Спаси София'' напуснаха коалицията на ПП-ДБ, разбрах, че нещо локаво се крои в София''.
Борисов излезе и с предложение към кмета.
"Предлагам му на Терзиев да внесе предложение за извънреден закон свързан с бедствие, еко катастрофа или каквото реши. Да купи камиони без обществени поръчки, да наеме хора, ние ще го подкрепим, 66 гласа има за, но да заяви "Това моето решение" и да оправи проблема''
Борисов коментира и срещата Тръмп-младши:
"Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа".
