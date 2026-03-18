Коалициите се правят след избори. Всяка партия сега се явява с цялата си мощ и желание. Поне нашата партия ще покажем какво можем да наградим от всичко, което сме направили досега, други се явяват просто да са вътре, за да вътре в парламента, или предварително заявяват, че ще са опозиция. Това каза от Брюксел лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Според Борисов сред вариантите за работа е и този ида се отиде на нови избори. "Ако сме толкова щедри да харчим за избори. Целта ни е да постигнем добър резултат, мобилизирани са и структурите ни, добави той. 

По негови думи Европейската народна партия (ЕНП) винаги е подкрепяла ГЕРБ. "И няма кой друг да подкрепи в България", поясни той.

Относно изявлението на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за ареста му преди 4 г. Борисов каза: "Европейската прокуратура днес каза това, което ние преди четири години казахме, че изфабрикуваха един процес, за който си поеха отговорност, разбира се. Много дилетантски намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна и днес беше поредният шамар за измишльотините, които правиха", каза той.