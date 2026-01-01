Бойко Борисов.
"Приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро. Откакто е създаден ГЕРБ БВП е нараснал с 4 пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.
Икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС", добави той.
"През 2025 година решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата.
През цялата година темата за еврото беше и ще остане сред най-обсъжданите - не само в парламента и правителството, но и в домовете на хората, в бизнеса и в медиите", изтъква Борисов.
"Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор: тяснопартиен популизъм или държавност. За ГЕРБ изборът беше ясен! Този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. В този смисъл годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт.
И независимо от трудностите, посоката, избрана през 2025 г., определи развитието на страната за десетилетия напред.
Пожелавам 2026 година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.
Честита Нова година!", написа още той.
