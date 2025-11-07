Сподели close
Видяхте реакцията на "Гънвор" в САЩ и те днес се оттеглиха. А ние това сме го предвидили отдавна, тъй като съм казал, имам доста повече информация от останалите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".

"Днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел, така че държавата да бъде сигурна. Вчера видяхте нашия енергиен министър беше в Гърция с американския министър на енергетиката. Всяко нещо се съгласува, така че до 21-ви ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка на руски компании, които да финансират войната в Украйна", допълни още Борисов.