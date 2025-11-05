Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън, когато беше тук за сваляне на санкциите по "Магнитски". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента."Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите по "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.
"Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Владимир Горанов получи“, каза още Борисов, предаде репортер на "Фокус".
Според лидера на ГЕРБ Пеевски е попаднал под санкциите несправедливо.
''Говорил съм за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции, бях в посолството, когато се налагаха санкциите", заяви още той.
По-рано през деня от ДБ отправиха сериозни критики към Бюджет 2026 като го определиха като "ляв" и поискаха незабавното му оттегляне, но Борисов с категорично не заяви, че няма да има корекции в бюджета.
''Това трябваше да го кажат на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и когато разходите се вдигаха и за пенсии, и заплати, и за всичко останало. Когато събраха парите от "Хемус“, когато събраха парите които бяхме сложили в сметки за Велико Търново Русе и така покриха бюджета. Инерцията, която води от тези четири години, е такава“, отговори им той и допълни, че това е коалиционен бюджет.
"Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.".
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
©
Още от категорията
/
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
11:40
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:02
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:46
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
08:49
Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
По търсенето в интернет се оказа, че най-притеснени са пенсионерите от 5 града, ама и Варна е сред тях
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Аре бежи
преди 5 мин.
Самарянин, но как да каже лоша дума за шефа ПееФски, за Горанката, с когото дружно грабиха и крадоха, или за себе си - най-несправедливо тепърва обвиненият по Магнитски!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.