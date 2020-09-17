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|Áîðèñîâ: Ñîôèÿ ïî íèùî íå îòñòúïâà íà íàé-ãîëåìèòå åâðîïåéñêè ãðàäîâå
"Îòáåëÿçâàìå è Äåíÿ íà ãðàä Ñîôèÿ. Ðàäîñòåí ñúì, ÷å ñòîëèöàòà ïðîäúëæàâà äà ñå ðàçâèâà è äà ñòàâà âñå ïî-õóáàâà è ïðèâåòëèâà.
Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ãðàäúò ñå ïðîìåíè è ìîäåðíèçèðà – äåéñòâàùîòî ìåòðî âå÷å å ñ äúëæèíà îò 48 êì, ðåìîíòèðàíè è èçãðàäåíè áÿõà ìíîæåñòâî êëþ÷îâè áóëåâàðäè, æèçíåíèÿò ñòàíäàðò ñå ïîâèøè. Ïðîìåíèòå ñà âèäèìè è ñà êúì ïî-äîáðî. Óáåäåí ñúì, ÷å ðàçâèòèåòî íà èíôðàñòðóêòóðàòà è óñëîâèÿòà çà æèâîò â Ñîôèÿ ùå ïðîäúëæàò ñ îùå ïî-áúðçè òåìïîâå. Ñòðåìèì ñå äà èìàìå åäíà êðàñèâà ñòîëèöà, êîÿòî ïî íèùî äà íå îòñòúïâà íà íàé-ãîëåìèòå åâðîïåéñêèòå ãðàäîâå".
Êîìåíòàðè (8)
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09:37 / 17.09.2020
Íîâèÿò ìúæ íà Ìàðèÿ Èãíàòîâà ñëîæè Ðà÷êîâ â ìàëêèÿ ñè äæîá
20:38 / 15.09.2020
Îáÿâèõà ïîìîùèòå çà ðîäèòåëè ïðè çàòâàðÿíå íà ó÷èëèùà è ãðàäèíè!
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13:22 / 15.09.2020
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16:45 / 16.09.2020
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