Áîðèñîâ: Ñîôèÿ ïî íèùî íå îòñòúïâà íà íàé-ãîëåìèòå åâðîïåéñêè ãðàäîâå

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:09 / 17.09.2020Êîìåíòàðè (8)186
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"Äíåñ å ãîëåìèÿò õðèñòèÿíñêè ïðàçíèê íà Ñâåòèòå ìú÷åíèöè Ñîôèÿ, Âÿðà, Íàäåæäà è Ëþáîâ. Ïîæåëàâàì íà âñè÷êè çäðàâå, óñïåõè è áëàãîïîëó÷èå. ×åñòèòî è íà èìåíèöèòå". Òàêà çàïî÷íà âúâ ôåéñáóê ñòðàíèöàòà ñè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ. È ïðîäúëæè:

"Îòáåëÿçâàìå è Äåíÿ íà ãðàä Ñîôèÿ. Ðàäîñòåí ñúì, ÷å ñòîëèöàòà ïðîäúëæàâà äà ñå ðàçâèâà è äà ñòàâà âñå ïî-õóáàâà è ïðèâåòëèâà.

Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ãðàäúò ñå ïðîìåíè è ìîäåðíèçèðà – äåéñòâàùîòî ìåòðî âå÷å å ñ äúëæèíà îò 48 êì, ðåìîíòèðàíè è èçãðàäåíè áÿõà ìíîæåñòâî êëþ÷îâè áóëåâàðäè, æèçíåíèÿò ñòàíäàðò ñå ïîâèøè. Ïðîìåíèòå ñà âèäèìè è ñà êúì ïî-äîáðî. Óáåäåí ñúì, ÷å ðàçâèòèåòî íà èíôðàñòðóêòóðàòà è óñëîâèÿòà çà æèâîò â Ñîôèÿ ùå ïðîäúëæàò ñ îùå ïî-áúðçè òåìïîâå. Ñòðåìèì ñå äà èìàìå åäíà êðàñèâà ñòîëèöà, êîÿòî ïî íèùî äà íå îòñòúïâà íà íàé-ãîëåìèòå åâðîïåéñêèòå ãðàäîâå".








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