"Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като Росен Желязков обяви оставката на правителството.

По думите му не намира нито една грешка във важните неща, които са направили от ГЕРБ по време на управлението.

"За две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук", категоричен е Борисов.