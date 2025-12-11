Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като Росен Желязков обяви оставката на правителството.
По думите му не намира нито една грешка във важните неща, които са направили от ГЕРБ по време на управлението.
"За две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук", категоричен е Борисов.
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
© Булфото
Още по темата
/
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:27
Още от категорията
/
КЗП забранява "Escape the Room" със сюжет, свързан с производство на наркотично вещество, за лица под 18 години
15:27
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
13:16
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:40
Асен Василев: Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват
09:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.