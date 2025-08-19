Бойко Борисов в своя Фейсбук профил.
Той е участвал в онлайн среща за лидерите на политически сили, част от Европейската народна партия, инициирана от Манфред Вебер.
По думите на Борисов мирът трябва да бъде постигнат на база няколко принципа:
"Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна", написа той.
В срещата е участвала и Урсула фон дер Лайен, която е запознала лидерите с подробностите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.
"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още Борисов.
