Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет за сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.
По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.
"На днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия Изток", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.
От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".
Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:21
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:07
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
11:07
Още от категорията
/
ГДНП с нов ръководител
16:50
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:45
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
15:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Даскала1
преди 9 ч. и 45 мин.
Сега кой от двамата чий задник пази? Запрянов на Борисов, или Борисов на Запрянов. Май и двамата ще бъдат онодени.
Виктор1
преди 10 ч. и 38 мин.
Че ние във война ли сме?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.