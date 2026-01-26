Георг Георгиев и Даниел Митов.
"Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво.
Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., отчете значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Този формат се утвърди като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на нашите две държави", написа Борисов в пост във Facebook.
"От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ.
Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център", изтъкна той.
Борисов в прегръдка с конгресмен: САЩ са наш доверен съюзник!
