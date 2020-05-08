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|Áîðèñîâ çà Áîæêîâ: Êàêâî äà ñìå ìó âçåëè - çàâîä ëè ñìå ìó âçåëè, ïðåäïðèÿòèå ëè? Ïðîñòî õàçàðòúò ñòàíà äúðæàâåí
Ïî ïîâîä îáâèíåíèÿòà íà Áîæêîâ, ÷å äúðæàâàòà ìó å îòíåëà áèçíåñà, Áîðèñîâ êàçà: "Êàêâî ñìå ìó âçåëè - çàâîä ëè ñìå ìó âçåëè, ïðåäïðèÿòèå ëè? Ïðîñòî õàçàðòúò ñòàíà äúðæàâåí è ïðèõîäèòå ìó îòèâàò çà ñïîðòà."
Ïðåìèåðúò êàòåãîðè÷íî îòõâúðëè âíóøåíèÿòà, ÷å ÃÅÐÁ ïúðâî ñà íàëîæèëè òåêñòîâåòå, ïîçâîëèëè íà õàçàðòà äà ñïåñòÿâà äàíúöè, à ïîñëå ñà ñå îòìåòíàëè. "Çàêîíúò çíàåòå êîé ãî ïèñà ïðåç 2014 è 2015 ã. Òîãàâà õàçàðòúò èçöÿëî áåøå ïðîïóñíàò. Íèå âúâåäîõìå òàêñè. Òîâà, ÷å êîìèñèÿòà íå å ñïàçâàëà çàêîíà... Âñè÷êè âå÷å ñà îáâèíÿåìè", êàçà òîé.
Áîðèñîâ âèçèðà ïðîìåíèòå â çàêîíà çà õàçàðòà, íàïðàâåíè ïðåç äåêåìâðè 2013 ã., êîãàòî, ñëó÷àéíî èëè íå, äåïóòàòèòå ïðîïóñêàõà äà âïèøàò èçãðÿâàùèòå ìîìåíòíè ëîòàðèè äî òîòîòî, ëîòîòî è áèíãîòî. Áëàãîäàðåíèå íà òîâà íåäîãëåæäàíå ïðîñëîâóòèòå "òàëîí÷åòà“ çà òúðêàíå ïîïàäàò â äàíú÷íà âàêàíöèÿ – 2014 ã. ñå îêàçâà íóëåâà è ìîìåíòíèòå ëîòàðèè íå ïëàùàò íèòî ëåâ òàêñà. Ïî òîâà âðåìå óïðàâëÿâà êàáèíåòúò íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè ñ ìíîçèíñòâî îò ÁÑÏ è ÄÏÑ.
Áîðèñîâ å áåñåí è îò îáâèíåíèÿòà, ÷å ñå ðàçïîðåæäà â ñïîðòà. "Êàêâî ñå ìåñÿ? Íà íèêîãî íå ñå ìåñÿ. Âñè÷êî, êîåòî ïðàâÿ, å ñëåä èñêàíå çà ïîäêðåïà íà ôåíêëóáîâå. Îò êîé ëè íå ïîëó÷àâàì òàêèâà èñêàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è îò "Ëåâñêè". Âñè÷êî ñå ñëó÷âà ïðåä î÷èòå íà îáùåñòâîòî, íèêîãà íå ñúì ãî êðèë", áå êàòåãîðè÷åí òîé.
"Âñÿêà êâàëèôèêàöèÿ â óñòàòà íà Áîæêîâ çà ìåí å êîìïëèìåíò", äîáàâè Áîðèñîâ. Ñóòðèíòà Áîæêîâ êàçà, ÷å Áîðèñîâ å îáùîòî ìåæäó ìóòðåíñêèòå âðåìåíà è ñåãàøíèòå.
"Ñåãà" çàäàäå è âúïðîñè íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ - êîëêî ïúòè ñå å âèæäàë è êîëêî ïúòè å ðàçãîâàðÿë ñ Âàñèë Áîæêîâ, âÿðíî ëè å, ÷å ëè÷íî å ïðåäñòàâèë øåôîâåòå íà êîìèñèÿòà ïî õàçàðòà íà øåôà íà "Íîâå Õîëäèíã", è äàëè ùå ïîäàäå îñòàâêà. Îò ïðåñöåíòúðà íà ÌÔ îòãîâîðèõà, ÷å ìèíèñòúðúò ùå íàïðàâè èçÿâëåíèå ïî òåçè âúïðîñè ïðåä æóðíàëèñòè â ïàðëàìåíòà.
Êîãàòî èçáóõíà ñêàíäàëúò, Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ îáÿâè, ÷å íå å èìàë ïðåäñòàâà çà ïîðàçèèòå â õàçàðòà - âúïðåêè ÷å òîçè áèçíåñ å â íåãîâèÿ ðåñîð è ÷å òîé ëè÷íî íàçíà÷àâà ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî õàçàðòà.
"Àêî ñå óñòàíîâè ìîÿ ëè÷íà âèíà èëè êîìïåòåíòíîñò ïî Çàêîíà çà õàçàðòà, îòãîâîðíîñòòà íå ñàìî ùå áúäå ïîåòà, à ùå ñå ñâåäå äî äðóã òèï îòãîâîðíîñò", êàçà Ãîðàíîâ ïî ïîâîä íà îáâèíåíèÿòà íà ïðîêóðàòóðàòà, ÷å äúðæàâàòà å ïðîïóñíàëà äà ñúáåðå ñòîòèöè ìèëèîíè ëåâîâå òàêñè îò äâåòå ïîïóëÿðíè ëîòàðèè íà Âàñèë Áîæêîâ.
Òàêòèêàòà íà ìèíèñòúðà îùå â ñàìîòî íà÷àëî íà ñêàíäàëà ñ ÷àñòíèòå ëîòàðèè å äà ñå äèñòàíöèðà îò ðàáîòàòà íà êîìèñèÿòà ïî õàçàðòà è îò óïðåöèòå, ÷å â ïðîäúëæåíèå íà ãîäèíè íå å çàùèòèë èíòåðåñèòå íà áþäæåòà. "Àêî ñúì çíàåë, íå áèõ äîïóñíàë", êàçà òîé, ñòàðàòåëíî èçáÿãâàéêè äóìàòà "îñòàâêà" .
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 80
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/14 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 58 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 26 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 38 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëåä äúëãèÿ çàñòîé, íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
17:39 / 07.05.2020
Äâà íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
08:35 / 08.05.2020
Êìåòúò ðàçïîðåäè êàê äà ðàáîòÿò çàâåäåíèÿòà âúâ Âàðíà
08:51 / 07.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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