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Áîðèñîâ çà Áîæêîâ: Êàêâî äà ñìå ìó âçåëè - çàâîä ëè ñìå ìó âçåëè, ïðåäïðèÿòèå ëè? Ïðîñòî õàçàðòúò ñòàíà äúðæàâåí
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:54 / 08.05.2020Êîìåíòàðè (4)261
© ÁÃÍÅÑ
"Ïðåä ìåí Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ íèêîãà íå å òâúðäÿë, ÷å íå ïîçíàâà Âàñèë Áîæêîâ. Íàïðîòèâ - ìíîãîêðàòíî ñå å âèæäàë ñ íåãî êàòî ïðåäñòàâèòåë íà íàé-ãîëåìèÿ õàçàðòåí îïåðàòîð. Àç ñúì ìó êàçàë - äíåñ êàòî ìèíå çàêîíúò â ïàðëàìåíòà, äà èçëåçå è äà ñå îáÿñíè", êîìåíòèðà ïðåä "Ñåãà" ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ïî ïîâîä èíòåðâþòî íà õàçàðòíèÿ áîñ ïðåä ÁÒÂ. Ïðåìèåðúò íå êàçà ùå ïîèñêà ëè îñòàâêàòà íà  Ãîðàíîâ.

Ïî ïîâîä îáâèíåíèÿòà íà Áîæêîâ, ÷å äúðæàâàòà ìó å îòíåëà áèçíåñà, Áîðèñîâ êàçà: "Êàêâî ñìå ìó âçåëè - çàâîä ëè ñìå ìó âçåëè, ïðåäïðèÿòèå ëè? Ïðîñòî õàçàðòúò ñòàíà äúðæàâåí è ïðèõîäèòå ìó îòèâàò çà ñïîðòà."

Ïðåìèåðúò êàòåãîðè÷íî îòõâúðëè âíóøåíèÿòà, ÷å ÃÅÐÁ ïúðâî ñà íàëîæèëè òåêñòîâåòå, ïîçâîëèëè íà õàçàðòà äà ñïåñòÿâà äàíúöè, à ïîñëå ñà ñå îòìåòíàëè. "Çàêîíúò çíàåòå êîé ãî ïèñà ïðåç 2014 è 2015 ã. Òîãàâà õàçàðòúò èçöÿëî áåøå ïðîïóñíàò. Íèå âúâåäîõìå òàêñè. Òîâà, ÷å êîìèñèÿòà íå å ñïàçâàëà çàêîíà... Âñè÷êè âå÷å ñà îáâèíÿåìè", êàçà òîé.

Áîðèñîâ âèçèðà ïðîìåíèòå â çàêîíà çà õàçàðòà, íàïðàâåíè ïðåç äåêåìâðè 2013 ã., êîãàòî, ñëó÷àéíî èëè íå, äåïóòàòèòå ïðîïóñêàõà äà âïèøàò èçãðÿâàùèòå ìîìåíòíè ëîòàðèè äî òîòîòî, ëîòîòî è áèíãîòî. Áëàãîäàðåíèå íà òîâà íåäîãëåæäàíå ïðîñëîâóòèòå "òàëîí÷åòà“ çà òúðêàíå ïîïàäàò â äàíú÷íà âàêàíöèÿ – 2014 ã. ñå îêàçâà íóëåâà è ìîìåíòíèòå ëîòàðèè íå ïëàùàò íèòî ëåâ òàêñà. Ïî òîâà âðåìå óïðàâëÿâà êàáèíåòúò íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè ñ ìíîçèíñòâî îò ÁÑÏ è ÄÏÑ.

Áîðèñîâ å áåñåí è îò îáâèíåíèÿòà, ÷å ñå ðàçïîðåæäà â ñïîðòà. "Êàêâî ñå ìåñÿ? Íà íèêîãî íå ñå ìåñÿ. Âñè÷êî, êîåòî ïðàâÿ, å ñëåä èñêàíå çà ïîäêðåïà íà ôåíêëóáîâå. Îò êîé ëè íå ïîëó÷àâàì òàêèâà èñêàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è îò "Ëåâñêè". Âñè÷êî ñå ñëó÷âà ïðåä î÷èòå íà îáùåñòâîòî, íèêîãà íå ñúì ãî êðèë", áå êàòåãîðè÷åí òîé.

"Âñÿêà êâàëèôèêàöèÿ â óñòàòà íà Áîæêîâ çà ìåí å êîìïëèìåíò", äîáàâè Áîðèñîâ. Ñóòðèíòà Áîæêîâ êàçà, ÷å Áîðèñîâ å îáùîòî ìåæäó ìóòðåíñêèòå âðåìåíà è ñåãàøíèòå.

"Ñåãà" çàäàäå è âúïðîñè íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ - êîëêî ïúòè ñå å âèæäàë è êîëêî ïúòè å ðàçãîâàðÿë ñ Âàñèë Áîæêîâ, âÿðíî ëè å, ÷å ëè÷íî å ïðåäñòàâèë øåôîâåòå íà êîìèñèÿòà ïî õàçàðòà íà øåôà íà "Íîâå Õîëäèíã", è äàëè ùå ïîäàäå îñòàâêà. Îò ïðåñöåíòúðà íà ÌÔ îòãîâîðèõà, ÷å ìèíèñòúðúò ùå íàïðàâè èçÿâëåíèå ïî òåçè âúïðîñè ïðåä æóðíàëèñòè â ïàðëàìåíòà.

Êîãàòî èçáóõíà ñêàíäàëúò, Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ îáÿâè, ÷å íå å èìàë ïðåäñòàâà çà ïîðàçèèòå â õàçàðòà - âúïðåêè ÷å òîçè áèçíåñ å â íåãîâèÿ ðåñîð è ÷å òîé ëè÷íî íàçíà÷àâà ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî õàçàðòà.

"Àêî ñå óñòàíîâè ìîÿ ëè÷íà âèíà èëè êîìïåòåíòíîñò ïî Çàêîíà çà õàçàðòà, îòãîâîðíîñòòà íå ñàìî ùå áúäå ïîåòà, à ùå ñå ñâåäå äî äðóã òèï îòãîâîðíîñò", êàçà Ãîðàíîâ ïî ïîâîä íà îáâèíåíèÿòà íà ïðîêóðàòóðàòà, ÷å äúðæàâàòà å ïðîïóñíàëà äà ñúáåðå ñòîòèöè ìèëèîíè ëåâîâå òàêñè îò äâåòå ïîïóëÿðíè ëîòàðèè íà Âàñèë Áîæêîâ. 

Òàêòèêàòà íà ìèíèñòúðà îùå â ñàìîòî íà÷àëî íà ñêàíäàëà ñ ÷àñòíèòå ëîòàðèè å äà ñå äèñòàíöèðà îò ðàáîòàòà íà êîìèñèÿòà ïî õàçàðòà è îò óïðåöèòå, ÷å â ïðîäúëæåíèå íà ãîäèíè íå å çàùèòèë èíòåðåñèòå íà áþäæåòà. "Àêî ñúì çíàåë, íå áèõ äîïóñíàë", êàçà òîé, ñòàðàòåëíî èçáÿãâàéêè äóìàòà "îñòàâêà" .



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Ñúíàðîäíèöè ñå çàâðúùàò îò ðèñêîâè äúðæàâè âúâ Âàðíà ñ ïîäíîâåíèòå ïîëåòè íà Wizz Air
13:57 / 07.05.2020
Ñòîÿí Ïàñåâ: Íÿìà íèòî åäèí ïàöèåíò ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, âñè÷êè 26 áîëíè ñà èçïèñàíè â äîáðî çäðàâå!
13:29 / 07.05.2020
Ñëåä äúëãèÿ çàñòîé, íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
17:39 / 07.05.2020
Ìàðèàíà Ïîïîâà ãè ïîäêàðà íàðåä, çàÿäå ñå ñ "Êàïêèòå" è "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ"
22:16 / 06.05.2020
Äâà íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
08:35 / 08.05.2020
Êìåòúò ðàçïîðåäè êàê äà ðàáîòÿò çàâåäåíèÿòà âúâ Âàðíà
08:51 / 07.05.2020
Äåçèíôåêöèðàò ñòîëîâå, ìàñè è ìåíþòà ñëåä âñåêè êëèåíò íà çàâåäåíèå âúâ Âàðíà
08:20 / 08.05.2020
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©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
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