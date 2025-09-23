Бойко Борисов.
"Фокус" припомня, че Киров е бил "отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки, че има ТЕЛК.
Министърът на външните работи каза преди минути, че ще се направи, каквото е възможно и, че е в постоянна връзка с близките на момчето. По-рано президентът Радев също призова МВнР за спешни действия.
Борисов каза още, че е готов лично да се свърже с президента Володимир Зеленски, за да се намери "най-благоприятното решение".
