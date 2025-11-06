Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
"Фокус" припомня, че по-рано Борисов обяви пред журналисти в коларите на НС,че такава среща предстои.
"Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации" това написа във Фейсбук профила си Бойко Борисов.
"Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции", добави още той.
Борисов събра бизнеса и финансовото министерство за разговор
©
Още по темата
/
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
05.11
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
05.11
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
05.11
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
05.11
Още от категорията
/
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
13:45
НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
11:59
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
11:55
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.