Боршош: Франция е сред ключовите пазари за България
България участва с национален щанд с площ от 85,5 кв. м, на който се представят фирми от туристическия сектор и общини. Щандът на България, организиран от Министерство на туризма, показва страната ни като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща културен, винен, СПА, летен и зимен туризъм.
Министър Мирослав Боршош подчерта, че Франция е сред ключовите пазари за България и участието ни в IFTM Top Resa е част от последователната стратегия на институцията да разшири присъствието на страната и да привлече повече туристи оттам. “Участието ни във форума е възможност да покажем България не само като позната лятна и зимна дестинация, но и като страна с богата култура и традиции във винопроизводството. Целта ни е да привлечем туристи, които търсят запомнящи се и разнообразни преживявания, свързани и с тези видове туризъм", заяви министърът.
От българска страна националния щанд на България ще бъде посетен от д-р Десислав Тасков, председател на Комисията по туризъм в Народното събрание на Република България, заедно с членовете на комисията Станислав Губеров, Милен Делийски, Надя Петрова и Аделина Иванова.
