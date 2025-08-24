ЗАРЕЖДАНЕ...
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
©
Комплексът съчетава интересна архитектура, красиви цветни алеи, както и много редки растителни видове.
Над 130 000 туристи от началото на годината са посетили Двореца и Ботаническата градина в Балчик.
Особен интерес има и към постоянната експозиция от кактуси и сукуленти. Любителите на бодливите растения могат да се насладят още на едроразмерните кактуси на открито.
"Интересното за нашата външна градина е, че всяка есен, всички тези растения се вадят, прибират се в работните ни оранжерии, след това пролетта, когато позволява времето, отново ги пресаждаме навън. В нашата колекция в експозиционната оранжерия можете да видите най-стария ни кактус столетник, който вече е на 108 години“, казва пред бТВ Веселина Илиева, ръководител на Университетската ботаническа градина в Балчик.
Любопитни са и сградите и архитектурните елементи, изградени от румънска кралица Мария като лятна вила, а днес един от 100-те национални обекта.
Културните събития в Двореца продължават и в края на лятото. В каменната зала ще бъде експонирана изложба на Тутраканския музей, посветена на 85-тата годишнина от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.
А ботаниците започват подготовка за следващия парад на лалетата през пролетта, когато ще видим над 70 000 лалета, нарциси, зюмбюли, част от които нови за градината.
Още от категорията
/
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
23.08
Поли Карастоянова за инцидентите по Черноморието: Пред очите ни тази седмица умират невинни хора при нелепи обстоятелства
23.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.