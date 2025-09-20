ЗАРЕЖДАНЕ...
Ботевградско шосе към Варна е блокирано
"Фокус" припомня, че положението бе абсолютно същото и вчера следобед.
"Ако не се налага, не предприемайте пътуване", гласи коментар в социалната мрежа Facebook.
Припомняме, че предвид трите почивни дни, много от пътищата и най-вече магистралите към този момент са "задръстени".
