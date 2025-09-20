Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Огромно задръстване на Ботевградско шосе, на изхода на София, в посока Варна. Очевидци споделят, че автомобилите чакат от часове. 

"Фокус" припомня, че положението бе абсолютно същото и вчера следобед. 

"Ако не се налага, не предприемайте пътуване", гласи коментар в социалната мрежа Facebook. 

Припомняме, че предвид трите почивни дни, много от пътищата и най-вече магистралите към този момент са "задръстени".