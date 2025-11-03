Боян Магданлинчев: Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лева!
© bTV
"Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв.", заяви той без да уточни точната сума, но допълни, че тя не е еднаква за всички членове.
Обясни, че за 2024 година е взел бонуси в размерите на 2 заплати. Когато му бе разбито как с добавките за прослужено време, парите за облекло и с бонусите, всеки член на съвета е вземал по 23 000 лв. на месец за 2024 г., Магдалинчев каза, че това не е заплата, а приход.
"Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите - 1700", каза Магдалинчев.
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Архангелова задушница е!
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, ...
22:39 / 02.11.2025
Почина изпълнителният директор на БАБХ
21:31 / 02.11.2025
Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
21:31 / 02.11.2025
Владислав Горанов: Бюджет 2026 е единственият възможен
20:29 / 02.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.