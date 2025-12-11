Боян Юруков: Остава чисто. Защото този тип хора са на протеста
"Един друг аспект от протеста. Остава чисто. Боклуците се събират на определени места. Пътят е чист. Защото това е нашия град и така следва да бъде. Защото този тип хора са на протеста и за такава България се борят", пише той във Фейсбук.
