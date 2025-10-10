ЗАРЕЖДАНЕ...
Божанков: На ИТН им се случи това, което те причиняват от години на хората
© Булфото
Това написа в своя Facebook профил депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Думите му са в резултат на предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот.
"Обществото ни обаче показа, че жабата не е съвсем сварена. Реакцията на журналисти, граждани и организации не закъсня. Днес Борисов говорил с Трифонов – ще оттеглят закона".
Божанков отчете няколко важни извода от казуса.
"На първо място – на ИТН им се случи това, което те причиняват от години на хората. И когато тази мизерия се изля върху собствените им глави, решиха да вкарват хората в затвора. Че уж журналисти искат да тикнат колегите си зад решетките е жестоко. Но още по-страшно е, че това получи подкрепа и беше прието в Правната комисия".
Депутатът от ПП-ДБ направи справка и как са гласували парламентарните групи на комисията:
Кой гласува “за"?
• ГЕРБ
• Възраждане
• ДПС / НН
• БСП
"И приятели – Министерството на правосъдието е дало положително становище!!!
Да, министър Георги Георгиев е подкрепил мракобесен, антиевропейски, антидемократичен закон. Докато България е изправена пред дезинформационна кампания, пропаганда и засилена активност от страна на вражески служби, управляващите спешно придвижиха този закон", написа още Божанков.
Той допълни и, че това е показателно за приоритетите на това управление
и неговото истинско, репресивно лице.
"Днес общественият отпор спря това. Но си струва да помним, че опитаха. И ще го повторят".
