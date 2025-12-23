Сподели close
Чувам, че Борисов се отрича от КПК, която за пореден път се опитва подмолно да отстрани кмета на Варна, през ОИК-Варна. Това написа съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов в Х. 

"Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на КПК Антон Славчев, за да не останат пак само с приказките", препоръча Божанов. 

ФОКУС припимня, че Бойко Борисов настоя отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев.

"Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува", каза Борисов във видео обръщение в социалните мрежи по-рано днес.