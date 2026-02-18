Андрей Гюров състав на кабинет съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Според Божанов, служебният кабинет трябва да спре купуването на гласове, но да спре и контролирането на гласове, корупционното изтичане на средства през всякакви касички, в здравеопазването, в регионалното развитие и така нататък.
По думите на Божанов, се дава кредит на доверие на тези министри заради техния професионален опит и заради заявката на премиера, че това е фокусът на кабинета. Обвиненията, че това е кабинет на "Продължаваме промяната" Божанов коментира пред БНТ така:
"Аз чувам днес всякакви обвинения. Това е кабинет на ПП, защото има еди колко си човека, които са били свързани професионално някога с ПП. Излиза после другата партия и казва, ама ние там видяхме хора на ГЕРБ. Другата излиза и казва, видяхме хора на АПС, третата казва, видяхме хора на еди кой си. Водещото при всички тези хора не е политическата им биография, а професионалната. Защото иначе всеки може да те обвини за това, че има един или друг министър, който е бил свързан с някой, но професионалното изглежда водещо."
